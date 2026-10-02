Кабмин отсрочил налоги для продавцов на Ozon после атак
Правительство России ввело отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов и приостановило проверки для продавцов Ozon, пострадавших из-за атак беспилотников на объекты группы «Интернет решения». Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в кабмине.
Пострадавшим предпринимателям на 12 месяцев продлеваются сроки уплаты НДС, налога на прибыль, налогов при применении УСН и НПД, НДФЛ для индивидуальных предпринимателей, страховых взносов и авансовых платежей по ним, которые должны быть уплачены с августа 2026 г. по июль 2027 г.
До конца 2026 г. для них также приостанавливаются выездные налоговые проверки и проверки правильности исчисления и своевременности уплаты страховых взносов. Сроки направления требований об уплате задолженности и принятия решений о ее взыскании продлеваются на шесть месяцев.
Как отметил вице-премьер Дмитрий Григоренко, отдельно обращаться за отсрочкой продавцам не потребуется. Она будет предоставляться автоматически на основании реестров, которые Ozon направит в ФНС и территориальные органы страховщиков.
Меры распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с действующим договором с группой «Интернет решения». При этом должно выполняться хотя бы одно из условий: компания зарегистрирована после декабря 2025 г. либо размер ущерба превышает 5% годового дохода. При расчете может учитываться совокупный ущерб от атак на объекты групп «РВБ» и «Интернет решения».
22 сентября «Ведомости» писали, что Минфин прорабатывает вопрос отсрочки и рассрочки по налогам для Ozon и его селлеров по аналогии с РВБ. Необходимость поддержки возникла после серии атак беспилотников на логистическую инфраструктуру крупнейших маркетплейсов. Склады Wildberries начали подвергаться ударам 18 июля. Логистические центры Ozon впервые подверглись атакам 22 августа.