Кабмин отсрочил налоги для продавцов на Ozon после атак

Меры распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с действующим договором с группой «Интернет решения». При этом должно выполняться хотя бы одно из условий: компания зарегистрирована после декабря 2025 г. либо размер ущерба превышает 5% годового дохода. При расчете может учитываться совокупный ущерб от атак на объекты групп «РВБ» и «Интернет решения».