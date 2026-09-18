Банки просят послаблений для поддержки пострадавшего от атак БПЛА бизнеса

Банки предложили ввести меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников: например, расширить механизм льготного финансирования в пострадавших отраслях экономики, временно скорректировать регуляторную базу, чтобы покрыть запросы бизнеса на финансирование и кредитные каникулы. Такие предложения обсуждались 16 сентября на встрече Ассоциации банков России (АБР), рассказал «Ведомостям» представитель объединения. В обсуждении приняли участие кредитные организации – члены АБР, в том числе крупнейшие банки, а также представители Банка России и Министерства финансов. Инициаторами встречи выступили объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) и «Вайлдберриз банк».