Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
POSI1 052,2+3,1%CNY Бирж.12,575-0,02%IMOEX2 248,87-1,57%RTSI838,3-1,97%RGBI112,52-0,07%RGBITR768,29-0,04%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Банки просят послаблений для поддержки пострадавшего от атак БПЛА бизнеса

Для реальной помощи необходима господдержка, а не еще один кредит, говорят предприниматели
Наталья Заруцкая
История с кредитной поддержкой – это скорее попытка банков предложить свои продукты пострадавшему бизнесу
История с кредитной поддержкой – это скорее попытка банков предложить свои продукты пострадавшему бизнесу / Андрей Гордеев / Ведомости

Банки предложили ввести меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников: например, расширить механизм льготного финансирования в пострадавших отраслях экономики, временно скорректировать регуляторную базу, чтобы покрыть запросы бизнеса на финансирование и кредитные каникулы. Такие предложения обсуждались 16 сентября на встрече Ассоциации банков России (АБР), рассказал «Ведомостям» представитель объединения. В обсуждении приняли участие кредитные организации – члены АБР, в том числе крупнейшие банки, а также представители Банка России и Министерства финансов. Инициаторами встречи выступили объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) и «Вайлдберриз банк».

Ассоциация проработает представленные предложения и направит консолидированную позицию в Банк России, Минфин и Минэкономразвития, сказал ее представитель. Точных сроков, когда это будет сделано, он не назвал.

Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте