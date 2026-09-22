Минфин обсуждает отсрочку по налогам для Ozon

Минфин обсуждает отсрочку по налогам для OzonПеренос сроков уплаты будет распространяться на селлеров маркетплейса по аналогии с РВБ
Ведомство прорабатывает вопрос отсрочки и рассрочки по налогам для Ozon и его селлеров по аналогии с РВБ, сообщил «Ведомостям» замминистра финансов Алексей Сазанов. «Минфин согласен, что поддержка нужна. Объем поддержки определяет правительство», – добавил замминистра. По его словам, решение по Ozon находится в высокой степени проработки.
Для бюджета перенос сроков уплаты будет посильным, сказал замминистра, не уточнив объемов поддержки.
В августе правительство предусмотрело комплекс мер поддержки для РВБ и селлеров. Для маркетплейса сроки уплаты НДС, налога на прибыль, страховых взносов и соответствующих авансовых платежей, подлежащих внесению с июля 2026 г. по июнь 2027 г., решили перенести на 28 июля 2027 г. При этом платежи можно будет вносить равными частями в течение года.
Для селлеров, торгующих на РВБ, также было решено сместить на 12 месяцев сроки уплаты НДС, налога на прибыль, налогов при применении УСН и АУСН, страховых взносов и авансовых платежей по ним, которые должны быть внесены с августа 2026 г. по июль 2027 г. После отсрочки задолженность предполагается погашать равными долями в течение года, начиная со следующего месяца после наступления первоначального срока платежа. Мера будет распространяться на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, если сумма ущерба превысила 5% их годового дохода.
Вопрос распространения налоговых мер поддержки на Ozon и его продавцов сейчас прорабатывается, подтверждает директор Союза электронной торговли, член Общественного совета при ФАС Георгий Багирян. По его словам, отраслевые объединения уже направили соответствующие обращения в правительство. Точный масштаб потерь станет понятен после завершения инвентаризации и передачи маркетплейсом данных в ФНС. По оценке Багиряна, предварительно число пострадавших селлеров может быть сопоставимо с количеством предпринимателей, охваченных первой волной страховых выплат, но делать окончательные выводы пока преждевременно.
Точное число пострадавших селлеров и размер ущерба пока определить невозможно, считает председатель совета по развитию электронной торговли ТПП РФ Алексей Федоров. Для этого Ozon и страховым компаниям необходимо завершить полную инвентаризацию, которая может занять не менее полугода. Масштаб потерь может исчисляться сотнями миллиардов рублей, но рассчитывать его исходя только из площади поврежденных складов некорректно, подчеркнул эксперт.
Налоговые отсрочки и рассрочки полезны для продавцов, которые одновременно лишились товаров и оборотных средств, поскольку позволяют временно снизить нагрузку на их ликвидность, продолжает Федоров. Но государству не следует каждый раз принимать отдельные решения для конкретного маркетплейса.
По его мнению, необходимо установить единые критерии существенности ущерба и общий порядок предоставления поддержки. При подтверждении потерь одинаковые меры должны автоматически распространяться на предпринимателей вне зависимости от того, торговали они на Wildberries, Ozon или другой площадке. Такой же механизм должен действовать для владельцев складов, обычных магазинов и промышленных предприятий. Иначе предприниматели, понесшие сопоставимый ущерб, оказываются в неравном положении только из-за выбора торговой площадки, резюмировал Федоров.
Необходимость поддержки возникла после серии атак беспилотников на логистическую инфраструктуру крупнейших маркетплейсов. Склады Wildberries начали подвергаться ударам 18 июля. Логистические центры Ozon впервые подверглись атакам 22 августа. Сначала пострадал объект компании в Самарской области. В тот же день компания временно отменила плату за размещение товаров, находящихся на пострадавшем складе, и пообещала компенсировать услуги дополнительной упаковки перед отправкой клиентам. Для FBS (схема работы на маркетплейсах, когда товары хранятся на складе продавца, а не на складе площадки) компания на месяц отключила штрафы за превышение индекса ошибок по отменам, просроченным отгрузкам и жалобам клиентов для всех продавцов.
На следующий день был атакован склад в Оренбургской области, а 24 августа атакам подверглись склады в Краснодарском крае, Дагестане, Адыгее и Ставропольском крае. По оценке Data Insight, которую приводил Forbes, совокупный ущерб Ozon мог составить 125–170 млрд руб., в том числе стоимость уничтоженных товаров – 89–107 млрд руб. Повреждения затронули 15–19% складских мощностей компании.
В день сообщений об атаках четырех складов, 24 августа, акции Ozon снизились: в начале торгов Мосбиржи они упали на 12,71%, затем – на фоне распродаж по всему рынку – ускорили падение и к вечеру потеряли уже почти 22% от уровня закрытия пятницы.