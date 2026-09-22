Минфин обсуждает отсрочку по налогам для Ozon

Для селлеров, торгующих на РВБ, также было решено сместить на 12 месяцев сроки уплаты НДС, налога на прибыль, налогов при применении УСН и АУСН, страховых взносов и авансовых платежей по ним, которые должны быть внесены с августа 2026 г. по июль 2027 г. После отсрочки задолженность предполагается погашать равными долями в течение года, начиная со следующего месяца после наступления первоначального срока платежа. Мера будет распространяться на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, если сумма ущерба превысила 5% их годового дохода.