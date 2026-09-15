Приток новых продавцов на маркетплейсы сократился почти на 30%

Ключевые маркетплейсы – Ozon и Wildberries – не отмечают снижения новых продавцов. В январе – августе 2026 г. на Wildberries зарегистрировались на 12% больше селлеров, чем в прошлом году. Ozon не ожидает активного роста аудитории в дальнейшем, но не видит уменьшения числа селлеров. На 15 сентября с площадкой работает более 750 000 продавцов, заявили в маркетплейсе.