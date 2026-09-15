Приток новых продавцов на маркетплейсы сократился почти на 30%
Летом этого года на российские маркетплейсы пришло на 27% меньше новых продавцов относительно прошлого года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Торгово-промышленной палаты России (ТПП).
В начале сентября на площадках работали почти 800 000 селлеров, сообщил глава совета по развитию электронной коммерции ТПП Алексей Федоров. Федеральная налоговая служба (ФНС) оценила число в 850 000.
Причина снижения может быть связана с окончанием периода «простого входа» на маркетплейсы. Речь идет о росте конкуренции, расходов на логистику и продвижение. Изменения алгоритмов работы площадок стали сдерживать приток новых продавцов, рассказали опрошенные эксперты.
Ключевые маркетплейсы – Ozon и Wildberries – не отмечают снижения новых продавцов. В январе – августе 2026 г. на Wildberries зарегистрировались на 12% больше селлеров, чем в прошлом году. Ozon не ожидает активного роста аудитории в дальнейшем, но не видит уменьшения числа селлеров. На 15 сентября с площадкой работает более 750 000 продавцов, заявили в маркетплейсе.
С июля склады Wildberries и Ozon сталкиваются с ударами украинских дронов. Некоторые объекты маркетплейсов были повреждены или уничтожены вместе с товарами. 11 сентября в Минэкономразвития РФ сообщили, что продавцы Wildberries, чьи товары пострадали после ударов по складам маркетплейса, могут получить льготные кредиты с господдержкой. Бизнесмены могут получить от 500 000 до 500 млн руб. на пополнение оборотных средств и на текущие расходы. Условия программы – «ключевая ставка + 3%».