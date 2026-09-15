Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
LVHK19,55+0,77%CNY Бирж.12,5680%IMOEX2 337,1-1,02%RTSI874,02-0,9%RGBI112,84-0,25%RGBITR769,97-0,2%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Приток новых продавцов на маркетплейсы сократился почти на 30%

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Летом этого года на российские маркетплейсы пришло на 27% меньше новых продавцов относительно прошлого года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Торгово-промышленной палаты России (ТПП).

В начале сентября на площадках работали почти 800 000 селлеров, сообщил глава совета по развитию электронной коммерции ТПП Алексей Федоров. Федеральная налоговая служба (ФНС) оценила число в 850 000.

Причина снижения может быть связана с окончанием периода «простого входа» на маркетплейсы. Речь идет о росте конкуренции, расходов на логистику и продвижение. Изменения алгоритмов работы площадок стали сдерживать приток новых продавцов, рассказали опрошенные эксперты.

Ключевые маркетплейсы – Ozon и Wildberries – не отмечают снижения новых продавцов. В январе – августе 2026 г. на Wildberries зарегистрировались на 12% больше селлеров, чем в прошлом году. Ozon не ожидает активного роста аудитории в дальнейшем, но не видит уменьшения числа селлеров. На 15 сентября с площадкой работает более 750 000 продавцов, заявили в маркетплейсе.

С июля склады Wildberries и Ozon сталкиваются с ударами украинских дронов. Некоторые объекты маркетплейсов были повреждены или уничтожены вместе с товарами. 11 сентября в Минэкономразвития РФ сообщили, что продавцы Wildberries, чьи товары пострадали после ударов по складам маркетплейса, могут получить льготные кредиты с господдержкой. Бизнесмены могут получить от 500 000 до 500 млн руб. на пополнение оборотных средств и на текущие расходы. Условия программы – «ключевая ставка + 3%».

Читайте также:Маркетплейсы обяжут проверять продавцов и владельцев ПВЗ с 1 октября
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь