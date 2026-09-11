Селлеры смогут получить льготные кредиты с господдержкой после атак на WB

С середины июля ВСУ атакуют складские комплексы в центральной России – в основном объекты Wildberries. Атакам беспилотников подверглись объекты в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Крыму, Тамбовской и Воронежской областях, Ставропольском и Краснодарском крае, Волгограде и Пензенской области. В августе президент РФ Владимир Путин поручил кабмину разработать программу восстановления складских и логистических объектов, поврежденных в результате атак беспилотников.