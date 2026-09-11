Селлеры смогут получить льготные кредиты с господдержкой после атак на WB
Продавцы Wildberries, чьи товары пострадали после ударов по складам маркетплейса, могут получить льготные кредиты с господдержкой. Об этом «Ведомостям» сообщили в Минэкономразвития РФ.
Выдачи льготных кредитов начались с 11 сентября. Бизнесмены могут получить от 500 000 до 500 млн руб. на пополнение оборотных средств и на текущие расходы. Условия программы – «ключевая ставка + 3%». «При недостатке залогового обеспечения бизнесу доступны «зонтичные» поручительства Корпорации МСП», – отметили в ведомстве.
Программу реализуют Минэкономразвития, ЦБ и Корпорация МСП, в ней участвуют 73 банка. Совокупный лимит программы составляет 50 млрд руб.
С середины июля ВСУ атакуют складские комплексы в центральной России – в основном объекты Wildberries. Атакам беспилотников подверглись объекты в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Крыму, Тамбовской и Воронежской областях, Ставропольском и Краснодарском крае, Волгограде и Пензенской области. В августе президент РФ Владимир Путин поручил кабмину разработать программу восстановления складских и логистических объектов, поврежденных в результате атак беспилотников.
8 сентября Союз продавцов маркетплейсов пожаловался премьеру Михаилу Мишустину на задержку выплат от Wildberries за реализованные товары. Wildberries объяснил, что задержки выплат вызваны кибератаками на системы сервиса «Баланс продавца». Утверждается, что средства находятся в «сохранности и перечисляются после завершения необходимых технических процедур».