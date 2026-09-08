Продавцы Wildberries столкнулись с задержками выплат
Продавцы Wildberries столкнулись с длительными задержками выплат от маркетплейса за реализованные товары и просят правительство взять ситуацию под контроль. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Союза продавцов маркетплейсов, направленное премьер-министру Михаилу Мишустину.
Выплаты не получены за расчетную неделю с 27 июля по 2 августа, где речь может идти об общей сумме в 20 млрд руб. Согласно опросу союза продавцов, 95,6% селлеров не получили выплаты.
Wildberries объясняет задержки выплат кибератаками на системы сервиса «Баланс продавца». Утверждается, что средства находятся в «сохранности и перечисляются после завершения необходимых технических процедур».
Задержки выплат происходили и до старта массированных атак на склады маркетплейса со стороны Украины. В мае этого года о проблемах с выплатами сообщили 76% продавцов. Кроме того, Wildberries сокращал агентское вознаграждение пунктам выдачи заказов в 2025 г. на 25% до 10,1 млрд руб. Это было обусловлено оптимизацией затрат на маркетинговые цели по привлечению новых партнеров.
В июле этого года Wildberries столкнулся с атаками украинских беспилотников на склады в центральной части России. Некоторые склады были повреждены либо уничтожены вместе с товарами. 2 сентября основательница маркетплейса Татьяна Ким сообщила, что Федеральная антимонопольная служба начала присылать пострадавшим от БПЛА предпринимателям Wildberries уведомления о годовой отсрочке по уплате налогов.