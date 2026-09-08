Продавцы Wildberries столкнулись с задержками выплат

Задержки выплат происходили и до старта массированных атак на склады маркетплейса со стороны Украины. В мае этого года о проблемах с выплатами сообщили 76% продавцов. Кроме того, Wildberries сокращал агентское вознаграждение пунктам выдачи заказов в 2025 г. на 25% до 10,1 млрд руб. Это было обусловлено оптимизацией затрат на маркетинговые цели по привлечению новых партнеров.