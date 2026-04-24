Wildberries снизил выплаты владельцам ПВЗ на 25% в 2025 году
Агентское вознаграждение пунктам выдачи заказов, которое выплатила объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) в 2025 г., снизилось на 25% в годовом выражении и составило 10,1 млрд руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пояснительную записку к бухотчетности компании.
Общее число ПВЗ маркетплейса в прошлом году увеличилось на 43% и достигло 94 000.
В РВБ изданию сообщили, что «незначительная» динамика выплат обусловлена оптимизацией затрат на маркетинговые цели по привлечению новых партнеров. Дополнительным фактором стало изменение структуры партнерской базы – заметно возросла доля партнеров-сетевиков, которые управляют существенным количеством пунктов.
По итогам 2025 г. общий оборот РВБ в России и других странах присутствия по МСФО вырос на 49% относительно года ранее и поднялся выше 6,1 трлн руб. Чистая прибыль компании достигла 175 млрд руб. Общий объем инвестиций в логистическую, IT-инфраструктуру, новые проекты и направления превысил 310 млрд руб.
20 ноября 2025 г. РВБ объявила о росте числа предпринимателей – владельцев пунктов выдачи на 62% год к году. По данным компании, 67% пунктов открыли партнеры, которым принадлежит два или более ПВЗ.