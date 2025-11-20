Количество владельцев ПВЗ Wildberries выросло более чем на 60% за год
Количество предпринимателей – владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) за последние 12 месяцев выросло на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ).
По данным компании, 67% партнерских ПВЗ открыли партнеры, которым принадлежит два или более пунктов выдачи. При выполнении обязательных услуг окупаемость партнерского пункта выдачи составляет около четырех – пяти месяцев. Кроме того, владельцы ПВЗ могут получать дополнительные выплаты за прием, обработку и отправку посылок с помощью пилотного сервиса WB Track.
К концу октября 2025 г. количество пунктов выдачи маркетплейса превысило 90 000 в 20 000 российских населенных пунктах и стран присутствия площадки.
С 7 октября партнеры РВБ могут открывать ПВЗ маркетплейса в частных домах в населенных пунктах, деревнях и поселках с населением не более 5000 человек. Жилой дом не должен находиться в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ). В помещении должно быть место для хранения и выдачи заказов, стол для выдачи товаров, камера видеонаблюдения, смартфон, планшет или ноутбук для работы.
В июле сенатор Олег Голов направил письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой с инициативой запретить размещать дарксторы и ПВЗ на первых этажах жилых домов. Причиной он назвал жалобы граждан на загруженность дворов, загрязнение, шум и угрозу безопасности. В РВБ указали, что инициатива крайне негативно повлияет на экономику России, поскольку пункты выдачи позволяют обеспечивать товарами миллионы россиян.