Количество владельцев ПВЗ Wildberries выросло более чем на 60% за год

С 7 октября партнеры РВБ могут открывать ПВЗ маркетплейса в частных домах в населенных пунктах, деревнях и поселках с населением не более 5000 человек. Жилой дом не должен находиться в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ). В помещении должно быть место для хранения и выдачи заказов, стол для выдачи товаров, камера видеонаблюдения, смартфон, планшет или ноутбук для работы.