Wildberries отметил негативное влияние на экономику запрета ПВЗ в жилых домах

По мнению представителей маркетплейса, сенатор не обратил внимания на то, какую миссию выполняет электронная коммерция. Необходимо в том числе учитывать отдаленные населенные пункты, при закрытии ПВЗ в которых возможность удаленно купить что-либо и забрать в пешей доступности исчезнет. Компания подчеркивает, что в таких местах часто нет крупных торговых сетей и центров, но есть пункт выдачи маркетплейса.