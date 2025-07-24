Wildberries отметил негативное влияние на экономику запрета ПВЗ в жилых домах
Инициатива сенатора Олега Голова запретить открытие пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в жилых домах крайне негативно повлияет на экономику страны, т.к. они позволяют обеспечивать товарами миллионы россиян, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries & Russ.
«Инициатива сенатора Голова поражает воображение во всех отношениях – от уровня ее популизма до крайне негативного эффекта, который она окажет в случае реализации на экономику страны», – отметили в компании.
По мнению представителей маркетплейса, сенатор не обратил внимания на то, какую миссию выполняет электронная коммерция. Необходимо в том числе учитывать отдаленные населенные пункты, при закрытии ПВЗ в которых возможность удаленно купить что-либо и забрать в пешей доступности исчезнет. Компания подчеркивает, что в таких местах часто нет крупных торговых сетей и центров, но есть пункт выдачи маркетплейса.
Кроме того, большой процент ПВЗ принадлежит не самим маркетплейсам, а их партнерам – малым предпринимателям. В компании указали на то, что таких сотрудничеств может быть десятки тысяч. При реализации инициативы сенатора снижение числа МСП в стране приведет к лишению занятости миллионов людей, говорится в сообщении.
«Более того, отдельного вопроса заслуживает тот факт, что сенатор Голов выступил с инициативой закрытия именно ПВЗ в жилых домах. Следуя предложенной логике, все коммерческие магазины, аптеки и салоны красоты также должны быть изгнаны из жилых домов», – подчеркнули в Wildberries & Russ.
24 июля стало известно, что Голов направил письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой с инициативой запретить размещать дарксторы и ПВЗ на первых этажах жилых домов. По его словам, причина такого решения заключается в том, что граждане жалуются на шум, загруженность дворов, загрязнение и угрозу безопасности.