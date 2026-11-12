Утренний звон по рынку акций 12 ноября

Такая политика соответствует заявленному ориентиру компании направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО, хотя фактическая выплата за 9 месяцев оказалась значительно выше этого порога. Для инвесторов это служит сигналом того, что Fix Price способна генерировать достаточный денежный поток даже при давлении на рентабельность, а возврат капитала акционерам в приоритете у менеджмента. Рост котировок также отражает ожидания сохранения высоких выплат по итогам всего 2026 г., особенно с учетом предыдущих дивидендов за I квартал в размере 0,11 руб. на акцию.