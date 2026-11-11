Мединский: Россия и Украина приблизились к миру

«Сейчас очень многое зависит от всех участников процесса. Многое зависит от Украины, от позиции Соединенных Штатов. Ну и от того, обретет ли разум Европа» – сказал помощник главы государства. При этом он подчеркнул, что поставленные Россией цели будут достигнуты.