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Мединский: Россия и Украина приблизились к миру

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Россия и Украина приблизились к урегулированию конфликта, однако дальнейшее развитие переговорного процесса зависит от позиции всех его участников. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью автору ИС «Вести» Евгению Попову.

Отвечая на вопрос о том, приблизили ли трехсторонние переговоры достижение мира, Мединский отметил, что такой прогресс есть, но многое будет зависеть от Украины и США.

«Сейчас очень многое зависит от всех участников процесса. Многое зависит от Украины, от позиции Соединенных Штатов. Ну и от того, обретет ли разум Европа» – сказал помощник главы государства. При этом он подчеркнул, что поставленные Россией цели будут достигнуты.

По итогам переговоров в Абу-Даби глава российской делегации сообщил, что стороны сверили позиции и по некоторым вопросам достигли взаимопонимания. Москва и Киев также договорились о масштабном обмене пленными, параметры которого будут объявлены позднее.

Зять американского лидера  Джаред Кушнер ранее заявил, что территориальный вопрос станет наиболее сложной частью урегулирования. По его оценке, соглашение о послевоенной безопасности Украины невозможно заключить до достижения договоренностей по территориям.

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