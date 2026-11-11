«Газпром» в пятый раз за ноябрь обновил рекорд поставок газа в Китай

В сентябре 2025 г. «Газпром» и CNPC договорились о поэтапном увеличении годового объема поставок по действующему газопроводу с 38 млрд до 44 млрд куб. м. Стороны также подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве «Силы Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию.