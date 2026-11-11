«Газпром» в пятый раз за ноябрь обновил рекорд поставок газа в Китай
Поставки российского газа осуществляются в рамках долгосрочного договора купли-продажи между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). Абсолютный объем поставленного газа компания не уточнила.
Предыдущий рекорд был зафиксирован 5 ноября. До этого исторические максимумы суточных поставок по «Силе Сибири» обновлялись 1, 3 и 4 ноября. Таким образом, за первые 10 дней месяца компания установила пять рекордов.
В сентябре 2025 г. «Газпром» и CNPC договорились о поэтапном увеличении годового объема поставок по действующему газопроводу с 38 млрд до 44 млрд куб. м. Стороны также подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве «Силы Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию.
21 октября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что «Газпром» и CNPC могут завершить коммерческие переговоры по проекту «Сила Байкала» (ранее «Сила Сибири – 2») до конца 2026 г. Проект предусматривает поставки 50 млрд куб. м газа ежегодно в течение 30 лет.