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Главная / Бизнес /

«Газпром» в пятый раз за ноябрь обновил рекорд поставок газа в Китай

Анна Виноградова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

«Газпром» в пятый раз с начала ноября обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Новый рекорд установлен 10 ноября, сообщила компания в своем официальном Telegram-канале.

Поставки российского газа осуществляются в рамках долгосрочного договора купли-продажи между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). Абсолютный объем поставленного газа компания не уточнила.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 5 ноября. До этого исторические максимумы суточных поставок по «Силе Сибири» обновлялись 1, 3 и 4 ноября. Таким образом, за первые 10 дней месяца компания установила пять рекордов.

В сентябре 2025 г. «Газпром» и CNPC договорились о поэтапном увеличении годового объема поставок по действующему газопроводу с 38 млрд до 44 млрд куб. м. Стороны также подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве «Силы Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию.

21 октября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что «Газпром» и CNPC могут завершить коммерческие переговоры по проекту «Сила Байкала» (ранее «Сила Сибири – 2») до конца 2026 г. Проект предусматривает поставки 50 млрд куб. м газа ежегодно в течение 30 лет.

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