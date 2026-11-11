Сбор зерна в России достиг 140 млн тонн с начала года

Сбор зерна в России начала этого года составил порядка 140 млн т в бункерном весе, в том числе более 95 млн т пшеницы. Об этом сообщил Минсельхоз по итогам выступления главы ведомства Оксаны Лут на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам.