Сбор зерна в России достиг 140 млн тонн с начала года
Сбор зерна в России начала этого года составил порядка 140 млн т в бункерном весе, в том числе более 95 млн т пшеницы. Об этом сообщил Минсельхоз по итогам выступления главы ведомства Оксаны Лут на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам.
Уборка зерновых и зернобобовых завершена почти на 97%. «По итогам года ожидается около 140 млн т в чистом весе», – говорится в сообщении.
В Минсельхозе сообщили, что сбор масличных с начала текущего года вырос на 13% и достиг 34,8 млн т, а по итогам года урожай ожидается на уровне более 35 млн т в чистом весе.
9 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что власти будут разбираться с низкими закупочными ценами на зерно. Тогда глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил на встрече с президентом, что существует вопрос по цене зерна, так как логистика закрыта: «Цена зерна пока низкая. Конечно, это беспокоит».