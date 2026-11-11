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Сбор зерна в России достиг 140 млн тонн с начала года

Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Сбор зерна в России начала этого года составил порядка 140 млн т в бункерном весе, в том числе более 95 млн т пшеницы. Об этом сообщил Минсельхоз по итогам выступления главы ведомства Оксаны Лут на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам.

Уборка зерновых и зернобобовых завершена почти на 97%. «По итогам года ожидается около 140 млн т в чистом весе», – говорится в сообщении.

В Минсельхозе сообщили, что сбор масличных с начала текущего года вырос на 13% и достиг 34,8 млн т, а по итогам года урожай ожидается на уровне более 35 млн т в чистом весе.

9 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что власти будут разбираться с низкими закупочными ценами на зерно. Тогда глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил на встрече с президентом, что существует вопрос по цене зерна, так как логистика закрыта: «Цена зерна пока низкая. Конечно, это беспокоит».

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