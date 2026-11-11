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В России утвердили ГОСТ для блюд русской традиционной кухни

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В России утвердили ГОСТ «Русская традиционная кухня. Рекомендации по технологии приготовления блюд». Об этом сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов на форуме «Всемирный день качества».

Новый ГОСТ описывает состав и способы приготовления 132 блюд – от борща и блинов до кулебяки и окрошки. «Это не попытка все зарегулировать, а ориентир, гарантирующий потребителю подлинность и высокое качество», – уточнил министр.

Документ предназначен для применения в сфере индустрии питания, включая предприятия общественного питания, гастрономические культурно-массовые мероприятия, кулинарные мастер-классы, все мероприятия с фуршетно-банкетной формой обслуживания.

В сентябре прошлого года Минпромторг предложил признать русскую кухню нематериальным наследием. Как следовало из рекомендаций, подготовленных ко Всероссийскому фестивалю русской кухни, ключевой задачей инициативы является признать блюда «важным направлением внутренней политики и государственной поддержки, инициировать увеличение количества мест в России, где можно отведать русскую кухню».

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