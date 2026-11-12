Главное из заявлений Путина на встрече со спецпосланниками Трампа

Стив Уиткофф сообщил, что рад возобновлению работы в трехстороннем формате. «Для нас сегодня это очень важная встреча, и я очень рад, что мы готовы объявить о том, что вновь начали работать в трехстороннем формате», – сказал он. По его оценке, переговоры в Абу-Даби прошли в положительной атмосфере. «Мы заметили, что представители обеих сторон – России и Украины – активно работали, команды активно работали друг с другом», – добавил спецпосланник.