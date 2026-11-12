Главное из заявлений Путина на встрече со спецпосланниками Трампа

Главное из заявлений Путина на встрече со спецпосланниками ТрампаО гуманитарной миссии в Константиновке, иностранных войсках и безопасности в Европе
- Благодарность Трампу за возобновление переговоров
- Гуманитарная миссия в Константиновке
- О проблеме иностранных войск и вопросе территорий
- Роль США и Европы в архитектуре безопасности
Президент России Владимир Путин в четверг, 12 ноября, проводит в Кремле встречу со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, прибывшими из Абу-Даби после трехсторонних переговоров. В самом начале он поблагодарил Дональда Трампа за организацию контактов с украинской стороной, предложил провести гуманитарную миссию в Константиновке и заявил, что иностранные войска на Украине станут законной целью для ВС РФ. «Ведомости» собрали главное о встрече.
Благодарность Трампу за возобновление переговоров
Путин попросил спецпосланников передать благодарность американскому лидеру за организацию контактов России и Украины. «Хочу вас поблагодарить прежде всего, передать слова благодарности президенту Трампу за организацию наших контактов с украинской стороной», – сказал он на встрече.
Стив Уиткофф сообщил, что рад возобновлению работы в трехстороннем формате. «Для нас сегодня это очень важная встреча, и я очень рад, что мы готовы объявить о том, что вновь начали работать в трехстороннем формате», – сказал он. По его оценке, переговоры в Абу-Даби прошли в положительной атмосфере. «Мы заметили, что представители обеих сторон – России и Украины – активно работали, команды активно работали друг с другом», – добавил спецпосланник.
Гуманитарная миссия в Константиновке
Путин заявил, что Россия контролирует Константиновку и готова обеспечить безопасность гуманитарной миссии. Он предложил поручить омбудсменам РФ и Украины работу над организацией миссии по примеру операции в Алешках.
По словам президента, РФ нужно 5 суток на разминирование у Константиновки. «Если Киев считает, что контролирует город, пусть обеспечит безопасность со своей стороны», – сказал Путин.
Он также предложил пригласить иностранные СМИ, в том числе из США, на гуманитарную миссию. По словам президента, в Константиновке остается около 400-500 гражданских.
Константиновка – город в Донецкой Народной Республике, который перешел под контроль российских войск 3 июля 2026 г. До начала боевых действий в 2022 г. там проживало более 78 000 человек.
О проблеме иностранных войск и вопросе территорий
Путин заявил, что иностранные войска на Украине будут законной целью для ВС РФ. Возможность их присутствия угрожает национальной безопасности России, пояснил президент. В случае введения европейских войск на Украину «война возобновится», сказал он. Путин выразил надежду, что мир на Украине будет вечным.
По его словам, «серые зоны» приведут к неустойчивости любых договоренностей, из-за этого длительного мира не будет.
Россия знает, что украинская сторона поднимает вопрос «серых зон», отметил президент. «Для России существует только одна линия разграничения с Украиной – государственная граница», – заявил Путин в начале встречи.
Он также подчеркнул, что в вопросе территорий для России важнее люди, которые на них проживают.
Роль США и Европы в архитектуре безопасности
Путин призвал США помочь Европе определиться, чего она хочет – мира или войны. Россия хотела бы, чтобы американская сторона поработала с европейскими странами и помогла им определить позицию по украинскому урегулированию, заявил президент.
Джаред Кушнер сообщил, что США начали обсуждение с представителями Европы архитектуры безопасности. «Мы также начали уже с ними (Европой – ред.) обсуждение по поводу того, как будет выглядеть архитектура безопасности, которая будет касаться России и Украины и европейского континента», – сказал он на встрече.
Уиткофф выразил надежду, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине с участием европейских представителей может быть объявлен по итогам встречи с президентом России.