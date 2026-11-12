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Главная / Политика /

Путин: Европа отвергает предложение Трампа о системе безопасности

Анна Виноградова

Европейские страны отказываются от предложения президента США Дональда Трампа договориться о создании новой системы безопасности в Европе, заявил президент России Владимир Путин.

«Трамп предлагает договориться о системе безопасности в Европе, но европейцы на это предложение отвечают отказом», – сказал Путин.

11 ноября Axios сообщило, что США предложили России подготовить проект нового соглашения о безопасности с Европой. Документ должен учитывать российские требования и предусматривать взаимные шаги по снижению напряженности. Вашингтон также рассчитывает привлечь европейских представителей к следующим раундам переговоров по Украине.

В тот же день помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что создание новой системы комплексной безопасности может обеспечить мир в Европе на десятилетия или столетия. По его словам, она должна учитывать современные реалии и основываться на принципах справедливости.

11 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва пока не видит перспектив для переговоров с европейскими странами. При этом он допустил возможность диалога на определенном этапе. По оценке представителя Кремля, заявления европейских политиков не свидетельствуют об их готовности содействовать мирному урегулированию.

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