Песков: Кремль сейчас не видит перспектив для диалога с Европой
Возможность переговоров с европейскими странами может возникнуть на определенном этапе, однако сейчас в Кремле не видят перспектив для такого диалога. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту ИС «Вести» Ольге Князевой.
Представитель Кремля также отметил, что российская сторона слышит заявления европейских политиков, которые, по его оценке, не свидетельствуют о готовности Европы внести вклад в мирное урегулирование.
11 ноября помощник президента Владимир Мединский допустил присоединение европейских стран к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, когда у них «проснется совесть».
9 ноября Песков исключил участие европейцев в трехсторонних переговорах в Абу-Даби. Он пояснил, что США и Украина поддерживают отдельные контакты с европейскими партнерами, однако согласованный формат встречи предусматривает участие только трех стран.
10 ноября госсекретарь США Марко Рубио допустил расширение переговорного формата за счет европейских государств. По его словам, Вашингтон рассчитывает в дальнейшем привлечь их к прямым обсуждениям урегулирования конфликта. Замглавы МИД РФ Александр Грушко при этом заявил, что Евросоюз исключил себя из переговорного процесса из-за собственной позиции и поддержки Киева.