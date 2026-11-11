Песков: Кремль сейчас не видит перспектив для диалога с Европой

10 ноября госсекретарь США Марко Рубио допустил расширение переговорного формата за счет европейских государств. По его словам, Вашингтон рассчитывает в дальнейшем привлечь их к прямым обсуждениям урегулирования конфликта. Замглавы МИД РФ Александр Грушко при этом заявил, что Евросоюз исключил себя из переговорного процесса из-за собственной позиции и поддержки Киева.