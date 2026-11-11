Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,363-0,48%MSTT80,5-1,29%LIFE1,795+1,13%IMOEX2 489,13+1,83%RTSI948,6+1,69%RGBI111,86-0,11%RGBITR777,79-0,07%
Главная / Политика /

Песков: Кремль сейчас не видит перспектив для диалога с Европой

Ксения Наумчик
Ведомости
Ведомости

Возможность переговоров с европейскими странами может возникнуть на определенном этапе, однако сейчас в Кремле не видят перспектив для такого диалога. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту ИС «Вести» Ольге Князевой.

Представитель Кремля также отметил, что российская сторона слышит заявления европейских политиков, которые, по его оценке, не свидетельствуют о готовности Европы внести вклад в мирное урегулирование.

11 ноября помощник президента Владимир Мединский допустил присоединение европейских стран к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, когда у них «проснется совесть».

9 ноября Песков исключил участие европейцев в трехсторонних переговорах в Абу-Даби. Он пояснил, что США и Украина поддерживают отдельные контакты с европейскими партнерами, однако согласованный формат встречи предусматривает участие только трех стран.

10 ноября госсекретарь США Марко Рубио допустил расширение переговорного формата за счет европейских государств. По его словам, Вашингтон рассчитывает в дальнейшем привлечь их к прямым обсуждениям урегулирования конфликта. Замглавы МИД РФ Александр Грушко при этом заявил, что Евросоюз исключил себя из переговорного процесса из-за собственной позиции и поддержки Киева.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь