Итоги первого дня трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

Глава МИД России Сергей Лавров при этом заявил, что европейские страны добиваются прекращения огня на Украине, чтобы дать Киеву время на восстановление военного потенциала. По его словам, Россия считает такой сценарий неприемлемым. Замглавы МИД России Александр Грушко в свою очередь заявил, что Евросоюз исключил себя из переговорного процесса по Украине из-за собственной позиции и поддержки Киева.