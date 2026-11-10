Итоги первого дня трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

Итоги первого дня трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-ДабиРубио назвал разговор продуктивным
Трехсторонние переговоры России, США и Украины продолжатся в Абу-Даби 11 ноября. Первая встреча делегаций продлилась почти четыре часа. По словам госсекретаря США Марко Рубио, переговоры были продуктивными, однако до достижения договоренностей предстоит проделать большую работу. Стороны обсудили вопросы безопасности, освобождения пленных и возможных шагов по деэскалации. «Ведомости» собрали главное о первом дне переговоров.
Первый день переговоров и первые оценки
Встреча делегаций началась 10 ноября в 12:12 по местному времени (11:12 мск). В 14:00 участники сделали небольшой перерыв, после которого переговоры продолжились. Первый день встреч завершился спустя почти четыре часа.
Госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры продуктивными, но подчеркнул, что рассчитывать на быстрое разрешение конфликта не стоит. «Это не похоже на то, что что-то может быть решено в ближайшие 24 часа или что-то в этом роде», – заявил он журналистам на полях встречи глав МИД стран G7.
Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский в начале встречи поблагодарил ОАЭ за гостеприимство, а США – за усилия по миротворчеству. По итогам переговоров российская сторона пока не делала заявлений. Пресс-подход делегации РФ состоится в среду, 11 ноября, сообщило агентство «Интерфакс».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался оценивать перспективы достижения конкретных договоренностей.
«Давайте не будем отвечать на такие вопросы, тем более сейчас, когда эти переговоры идут», – заявил он.
По итогам первого дня президент Украины Владимир Зеленский назвал трехсторонний формат конструктивным и содержательным. По его словам, участники обсудили возможные гуманитарные шаги, в том числе освобождение пленных. Зеленский также сообщил, что обсуждалась необходимость деэскалационных шагов.
Об участии европейцев в переговорах
Марко Рубио сообщил, что европейские страны участвуют в переговорном процессе и взаимодействуют с американскими представителями Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом, которые находятся в Абу-Даби.
По словам госсекретаря, США рассчитывают в дальнейшем расширить трехсторонний формат, чтобы за столом переговоров присутствовали не только Россия, Украина и Соединенные Штаты, но и европейские страны.
Перед началом переговоров украинская делегация встретилась с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии. По информации Financial Times, на встречу в ОАЭ также должны были прибыть советники по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании. 9 ноября Зеленский сообщил, что согласовал с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен позицию Киева по предстоящим переговорам.
Глава МИД России Сергей Лавров при этом заявил, что европейские страны добиваются прекращения огня на Украине, чтобы дать Киеву время на восстановление военного потенциала. По его словам, Россия считает такой сценарий неприемлемым. Замглавы МИД России Александр Грушко в свою очередь заявил, что Евросоюз исключил себя из переговорного процесса по Украине из-за собственной позиции и поддержки Киева.
Кто участвует в переговорах
Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В составе группы также заместители главы МИДа Сергей Рябков и Михаил Галузин, представители Генштаба Игорь Костюков, Юрий Жигарловский, Александр Зорин и др. Украину представляют глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель офиса президента Кирилл Буданов, (внесен в список террористов и экстремистов) его первый заместитель Сергей Кислица и др. От США в переговорах участвуют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.