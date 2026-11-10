Трамп назвал инициатора импичмента Хегсета Мэсси «полным неудачником»
Президент США Дональд Трамп назвал конгрессмена-республиканца Томаса Мэсси «полным неудачником» после того, как тот внес резолюцию об импичменте главы Пентагона Пита Хегсета. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.
Трамп высоко оценил реакцию министра обороны на инициативу конгрессмена. По словам президента, Хегсет заслуживает высшей оценки с несколькими плюсами за то, что дал отпор «недовольному, разгневанному, потерпевшему поражение» Мэсси.
10 ноября Мэсси внес резолюцию об импичменте Хегсета, содержащую восемь пунктов обвинения. Три из них касаются военных действий США против Ирана. По мнению конгрессмена, глава Пентагона нарушил закон о военных полномочиях 1973 г., продолжив операцию без одобрения конгресса.
5 ноября CNN сообщил, что некоторые республиканцы готовы поддержать импичмент министра из-за его действий в ходе конфликта с Ираном. По данным телеканала, законодатели обвиняют Хегсета в отсутствии стратегии завершения военной операции.
В тот же день Трамп заявил, что намерен сохранить Хегсета на посту главы Пентагона, несмотря на жалобы в его адрес. Президент признал, что получает обращения от недовольных работой министра, но не понимает причин претензий.