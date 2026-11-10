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Главная / Политика /

Рубио: Трамп на саммите с Россией и КНР хочет обсудить вопросы ядерного оружия

Татьяна Мозолевская
The White House
The White House

Президент США Дональд Трамп намерен провести трехсторонний саммит с руководством России и Китая для обсуждения вопросов, связанных с ядерным оружием. Подготовка такой встречи уже ведется, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Президент хочет, чтобы такая встреча состоялась, если возможно. Мы считаем, что это должно быть возможным, и среди тем, он считает, что нужно обсуждать статус ядерного оружия в мире», – сказал Рубио (цитата по «РИА Новости»).

По словам госсекретаря, стороны работают над определением рамок будущей встречи. Он допустил, что в ближайшее время могут появиться новые сообщения о ее подготовке.

Трехсторонняя встреча может состояться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Шэньчжэне (КНР) 18–19 ноября. В Кремле подтверждали, что президент РФ Владимир Путин и Трамп обязательно пообщаются на саммите АТЭС, если оба прибудут в Шэньчжэнь.

9 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина с Трампом и Си Цзиньпином будет интересной «в любом случае». По его словам, сейчас идет обмен предложениями по возможной повестке дня встречи.

10 ноября The Wall Street Journal писала, что Пекин и Вашингтон разошлись во мнениях относительно формата проведения трехстороннего саммита с участием лидеров США, Китая и России. По данным издания, Пекин хочет, чтобы любой трехсторонний саммит с участием Путина, Си Цзиньпина и Трампа проходил строго по сценарию, когда каждый зачитывает подготовленное заявление и остается мало места для обсуждения.

При этом администрация Трампа настаивает на более свободном формате, который позволил бы трем лидерам больше обмениваться мнениями вместо использования заранее подготовленных монологов.

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