Кремль: встреча Путина с лидерами США и Китая будет интересной
Встреча президента РФ Владимира Путина с лидерами США и Китая Дональдом Трампом и Си Цзиньпином будет интересной «в любом случае». Об этом заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
«Встреча в любом случае будет интересная, действительно. И, конечно же, она будет притягивать к себе внимание всех в мире», – сказал он.
Песков добавил, что сейчас идет обмен предложениями по возможной повестке дня встречи.
Встреча может состояться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Шэньчжэне (КНР) 18–19 ноября. В Кремле подтверждали, что Путин и Трамп обязательно пообщаются на саммите АТЭС, если оба прибудут в Шэньчжэнь.
Президент США допускал, что вскоре может встретиться с Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским. В Москве заявляли, что встреча Путина и Зеленского до согласования мирного соглашения невозможна.