Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,314+0,26%USBN0,17+17,92%NKNC52,35+2,15%IMOEX2 465,91+0,08%RTSI945,74+0,08%RGBI111,99+0,08%RGBITR778,19+0,18%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кремль: встреча Путина с лидерами США и Китая будет интересной

Антон Потоков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Встреча президента РФ Владимира Путина с лидерами США и Китая Дональдом Трампом и Си Цзиньпином будет интересной «в любом случае». Об этом заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

«Встреча в любом случае будет интересная, действительно. И, конечно же, она будет притягивать к себе внимание всех в мире», – сказал он.

Песков добавил, что сейчас идет обмен предложениями по возможной повестке дня встречи.

Встреча может состояться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Шэньчжэне (КНР) 18–19 ноября. В Кремле подтверждали, что Путин и Трамп обязательно пообщаются на саммите АТЭС, если оба прибудут в Шэньчжэнь.

Президент США допускал, что вскоре может встретиться с Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским. В Москве заявляли, что встреча Путина и Зеленского до согласования мирного соглашения невозможна.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её