Ученые разработают единые рекомендации по лабораторным работам для школ
Единые рекомендации по проведению лабораторных работ и практикумов будут разработаны российскими учеными для школ. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на симпозиуме «Большая наука в школе» в Новосибирске.
В ходе симпозиума директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников, один из авторов нового учебника по физике для старших классов, предложил в 2028 г. приступить к созданию единого подхода для организации лабораторных работ и практикумов по физике в школе.
«По поводу лабораторной базы, не надо ждать 2028-29-го гг., когда вы завершите работу над учебниками и потом перейдете к лабораторной базе. Это надо делать все параллельно, потому что время так неумолительно бежит вперед, что уже будет все поздно» – прокомментировал Кравцов предложение Трубникова (цитата по ТАСС).
9 ноября стало известно, что новые учебники по физике будут доступны российским школам в марте 2027 г.
В декабре 2026 г. новые учебники по физике войдут в федеральный перечень, после чего начнется закупка. По новому учебнику для 10-х классов школьники начнут заниматься с 1 сентября 2027 г., для 11-х – с 1 сентября 2028 г. В издании будут рубрики о российских ученых и новых технологиях, итоги глав, творческие задания и цифровое дополнение.