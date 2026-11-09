Ученые разработают единые рекомендации по лабораторным работам для школ

«По поводу лабораторной базы, не надо ждать 2028-29-го гг., когда вы завершите работу над учебниками и потом перейдете к лабораторной базе. Это надо делать все параллельно, потому что время так неумолительно бежит вперед, что уже будет все поздно» – прокомментировал Кравцов предложение Трубникова (цитата по ТАСС).