Шойгу заявил о полной защищенности спутниковой системы «Рассвет»

23 октября заместитель гендиректора «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов заявил, что компания планирует оснастить терминалами спутниковой связи несколько тысяч российских поездов. В 2027 г. терминалы установят более чем в 500 составах, уточнил он. По его словам, сначала нужно убедиться в работоспособности технологии, прежде чем масштабировать ее на сотни составов.