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Шойгу заявил о полной защищенности спутниковой системы «Рассвет»

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Спутниковая система «Рассвет» компании «Бюро 1440» (входит в ИКС холдинг) защищена от физического, политического и экономического воздействия благодаря вертикальной интеграции и локализации производства всех ее компонентов. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на XIV ежегодной встрече секретарей советов безопасности стран СНГ.

«Ждем ваши делегации в Москве для демонстрации системы «Рассвет», - обратился Шойгу к участникам встречи.

23 октября заместитель гендиректора «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов заявил, что компания планирует оснастить терминалами спутниковой связи несколько тысяч российских поездов. В 2027 г. терминалы установят более чем в 500 составах, уточнил он. По его словам, сначала нужно убедиться в работоспособности технологии, прежде чем масштабировать ее на сотни составов.

В тот же день «Бюро 1440» сообщило о тестировании спутниковой связи на удаленных промышленных площадках «Норникеля». Первый сеанс видеосвязи через низкоорбитальную группировку «Рассвет» прошел между форумом «Цифровые решения» в Москве и площадкой компании в Красноярском крае.

6 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что низкоорбитальная группировка «Рассвет» из более 30 спутников работает на территории России. Спутники способны обеспечить скоростной доступ к интернету «в любом уголке страны», отметил премьер.

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