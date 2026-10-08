«Бюро 1440» начало тестировать спутниковую связь на объектах «Норникеля»

В июле «Бюро 1440» провело второй пакетный запуск спутников для широкополосного доступа в интернет. Первый пакет из 16 аппаратов был выведен на орбиту в марте. Коммерческую эксплуатацию сервиса связи на базе группировки компания планирует начать в 2027 г.