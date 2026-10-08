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«Бюро 1440» начало тестировать спутниковую связь на объектах «Норникеля»

Анна Виноградова

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» (входит в ИКС холдинг) начала тестировать спутниковую связь на удаленных промышленных площадках «Норникеля». Первый сеанс видеосвязи через низкоорбитальную группировку «Рассвет» прошел между форумом «Цифровые решения» в Москве и площадкой компании в Красноярском крае, сообщила пресс-служба «Бюро 1440».

Для подключения использовался абонентский терминал собственной разработки компании. В дальнейшем широкополосную спутниковую связь планируется применять на объектах Норильского промышленного района для видеоаналитики и мониторинга производства, передачи больших объемов данных и резервирования каналов.

«Мы переходим к практической реализации заключенных ранее соглашений с клиентами», – заявил замгендиректора «Бюро 1440» по развитию бизнеса и продуктам Дмитрий Агафонов. «Норникель» и «Бюро 1440» заключили соглашение о сотрудничестве в мае 2026 г.

На форуме «Бюро 1440» также заключило форвардный контракт с «Селигдаром». Спутниковой связью планируется обеспечить несколько золотодобывающих комплексов алданского кластера. После испытаний решение предполагается использовать при освоении золоторудного месторождения «Кючус» в Арктической зоне Якутии, в том числе для работы промышленного оборудования, автоматики и связи сотрудников.

6 октября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что низкоорбитальная группировка «Рассвет» насчитывает более 30 спутников, способных обеспечивать скоростной доступ к интернету на территории России.

В июле «Бюро 1440» провело второй пакетный запуск спутников для широкополосного доступа в интернет. Первый пакет из 16 аппаратов был выведен на орбиту в марте. Коммерческую эксплуатацию сервиса связи на базе группировки компания планирует начать в 2027 г.

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