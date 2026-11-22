По словам Кушнера, гарантии не могут быть финализированы в отрыве от послевоенной архитектуры европейской безопасности. Цель – укрепить европейские институты, выявить, где существующие механизмы не смогли предотвратить войну, и разработать более эффективные договоренности. Среди них – постоянные каналы консультаций, кризисная коммуникация, военная деконфликтность, большая прозрачность и взаимные меры по снижению эскалации. «Мы стремимся к будущему, где Украина в безопасности, Европа сильнее, Россия уверена, что НАТО не ищет конфронтации», – написал он.