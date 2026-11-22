Кушнер: гарантии безопасности должны убедить Россию в отсутствии угроз от НАТО
США работают над созданием системы гарантий безопасности, которая должна убедить Россию в том, что НАТО не стремится к конфронтации, заявил зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в соцсети X.
По его словам, готовность Трампа рассмотреть гарантии безопасности для Киева, аналогичные статье 5 устава НАТО, является критически важным условием для достижения прочного мира, а готовность России обсуждать такие гарантии – серьезным шагом вперед.
Кушнер отметил, что гарантии должны быть конкретными, заслуживающими доверия и четко задокументированными. Любая предложенная гарантия потребует одобрения Трампа с учетом конституционных процедур.
По словам Кушнера, гарантии не могут быть финализированы в отрыве от послевоенной архитектуры европейской безопасности. Цель – укрепить европейские институты, выявить, где существующие механизмы не смогли предотвратить войну, и разработать более эффективные договоренности. Среди них – постоянные каналы консультаций, кризисная коммуникация, военная деконфликтность, большая прозрачность и взаимные меры по снижению эскалации. «Мы стремимся к будущему, где Украина в безопасности, Европа сильнее, Россия уверена, что НАТО не ищет конфронтации», – написал он.
В ближайшие недели, в частных и многосторонних обсуждениях, он намерен работать с Украиной, европейскими партнерами и Россией над достижением общего понимания этой архитектуры. «Ничто не согласовано, пока не согласовано все. Но готовность обсуждать эти исторические вопросы создает важную возможность остановить кровопролитие», – заключил Кушнер.
13 ноября Кушнер рассказал, что для возобновления прямых переговоров по украинскому конфликту спустя многие месяцы была проделана огромная работа. По его словам, обе стороны согласились расширить следующий раунд переговоров, включив в него европейскую сторону.
16 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что стороны договорились продолжить трехсторонние переговоры России, США и Украины. Москва рассчитывает, что следующий раунд также пройдет в Абу-Даби, поскольку эта площадка устраивает российскую сторону.
19 ноября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что пока нет договоренностей о проведении нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине.