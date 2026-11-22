Трамп пригрозил возобновить бомбардировку Ирана после Нового годаПо его словам, Тегеран специально затягивает переговоры
Президент США Дональд Трамп заявил, что склонен отдать приказ о нанесении новых ударов по Ирану после Нового года, если стороны не достигнут соглашения, и назвал продолжающиеся дипломатические переговоры с Тегераном бессмысленными. Об этом он сообщил Fox News.
По словам Трампа, иранские переговорщики намеренно затягивают процесс. «Они сейчас более агрессивны, чем до выборов», – сказал президент США.
«Они все время говорят, только и делают, что говорят, но это все чушь», – добавил он.
Трамп спрогнозировал продолжение взаимных ударов между американскими и иранскими силами и бросил вызов Тегерану, допустив, что иранские силы попытаются проверить надежность блокады. «Надеюсь, они это сделают – они все окажутся на дне моря», – заявил он.
Заявления американского лидера прозвучали на фоне сохранения морской блокады иранских портов со стороны США и и нестабильности в Ормузском проливе, напоминает телеканал.
Новый виток конфликта США и Израиля с Ираном начался 28 февраля 2026 г. после серии ударов по иранским ядерным и военным объектам. В апреле стороны достигли временного перемирия, а в июне – заключили меморандум о взаимопонимании, однако в июле соглашение было нарушено: Иран вновь закрыл Ормузский пролив, а США восстановили морскую блокаду.
Переговоры при посредничестве Катара и Пакистана возобновились в ноябре. США требуют от Ирана ядерных уступок и полного открытия пролива, Тегеран настаивает на снятии блокады, отмене санкций и разблокировке замороженных активов.