Армия России нанесла удар по электроподстанции в Днепропетровской области
Вооруженные силы России нанесли удар по электроподстанции 330 кВ в Днепропетровской области, которая обеспечивала работу предприятий военной промышленности Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В течение дня удары наносились беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры и морским судам, которые использовались в интересах вооруженных сил Украины (ВСУ).
Также в Черном море юго-западнее Николаева был поражен сухогруз, доставлявший грузы для обеспечения ВСУ.
22 ноября российские военные взяли под контроль Сосновый Бор в Харьковской области.
Кроме того, армия России в ночь на 22 ноября нанесла удары по электростанции «Правобережная» 330 кВ в Запорожье, обеспечивающей электроэнергией предприятия украинской военной промышленности.