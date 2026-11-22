Пентагон ограничил конгрессменам доступ к информации о войне с Ираном
Пентагон ограничил конгрессменам доступ к информации о ходе конфликта с Ираном. В октябре двум сенаторам отказали в посещении американских военных баз на Ближнем Востоке для оценки нанесенного им ущерба, пишет The Atlantic со ссылкой на чиновников и служебную записку министра обороны США Пита Хегсета.
Речь идет о сенаторах Крисе Мерфи и Джони Эрнст, которые в октябре посетили регион Персидского залива. Мерфи, входящий в комитет сената по ассигнованиям, запросил разрешение осмотреть авиабазу Аль-Удейд в Катаре, подвергшуюся иранским ударам. Он намеревался оценить масштаб разрушений и стоимость восстановления объекта, однако Пентагон отказал ему в доступе. Аналогичный отказ получила Эрнст, состоящая в комитете сената по вооруженным силам.
Как следует из служебной записки Хегсета от 3 марта, глава Пентагона распорядился не оказывать содействие поездкам делегаций конгресса в зону ответственности Центрального командования США без его личного разрешения. По данным издания, ограничения продолжают действовать, несмотря на приостановку активных боевых действий.
The Atlantic отмечает, что американские власти также ограничили предоставление сведений о потерях и расходах на войну. В частности, Пентагон не ответил на запросы Бюджетного управления конгресса, которому пришлось оценивать стоимость утраченной военной техники по открытым источникам. По подсчетам управления, потери составили не менее $1,9 млрд.
Несмотря на ограничения, Пентагон продолжает проводить закрытые брифинги для законодателей. По данным Центрального командования США, в течение года состоялось около 60 встреч, телефонных разговоров и других контактов с представителями конгресса. Однако отдельные сенаторы-республиканцы раскритиковали ведомство за недопуск демократов к некоторым секретным брифингам.
19 ноября газета The New York Times писала, что американский лидер рассматривает возможность нанесения новой серии масштабных военных ударов по Ирану. По данным издания, поводом стали новые разведывательные данные и призывы со стороны Израиля.
Днем позже президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран заинтересован в заключении соглашения с США, но пока не готов принять условия Вашингтона.