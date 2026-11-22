Речь идет о сенаторах Крисе Мерфи и Джони Эрнст, которые в октябре посетили регион Персидского залива. Мерфи, входящий в комитет сената по ассигнованиям, запросил разрешение осмотреть авиабазу Аль-Удейд в Катаре, подвергшуюся иранским ударам. Он намеревался оценить масштаб разрушений и стоимость восстановления объекта, однако Пентагон отказал ему в доступе. Аналогичный отказ получила Эрнст, состоящая в комитете сената по вооруженным силам.