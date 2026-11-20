Трамп: Иран пока не готов заключить устраивающую Вашингтон сделку
Иран заинтересован в заключении соглашения с США, но пока не готов принять условия Вашингтона. Об этом журналистам сообщил президент США Дональд Трамп. Его слова транслировал телеканал Fox News.
«Они хотят заключить сделку, но не хотят заключать такую сделку, которая была бы приемлема для меня», – подчеркнул глава Белого дома.
19 ноября газета The New York Times писала, что американский лидер рассматривает возможность нанесения новой серии масштабных военных ударов по Ирану. По данным издания, поводом стали новые разведывательные данные и призывы со стороны Израиля.
7 ноября Трамп заявлял, что США ведут переговоры с Ираном. «Дела у нас с Ираном идут очень хорошо. Мы говорили и говорим с Ираном», – сказал он. Глава Белого дома не раскрыл никаких подробностей этих контактов.
6 ноября Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Иран передал США предложение по ядерной программе через Катар. Тегеран готов обсуждать инициативу только после выполнения Вашингтоном семи требований, уточнил собеседник. Отмечалось, что американская сторона изучает документ, однако источник не стал раскрывать подробности предложения.