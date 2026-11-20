Польша привела в боевую готовность зенитно-ракетные комплексы Patriot
Польша привела в боевую готовность зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot на фоне падения беспилотников и ракет на территории страны. Об этом на пресс-конференции заявил глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш. Его слова передает телеканал RMF24.
«Системы Patriot, расположенные вокруг аэропорта Ясенка в Жешуве и вокруг Свидника в Люблинщине, были активированы. Аналогичны наземным системам POPRAD и Pilica Plus. В акции также участвуют вертолеты <…> и три бригады войск территориальной обороны», – сказал он.
Косиняк-Камыш заявил, что 20 ноября в населенных пунктах Новы-Липовец, Рудник-над-Саном и Молодич упали две ракеты и один беспилотник. Он отметил, что они якобы принадлежали России. Инцидент глава оборонного ведомства связал с учениями «коалиции желающих», которые проходят 20 ноября.
По словам министра обороны, в новом Липовце Люблинского воеводства и в Руднике-над-Саном Подкарпатского воеводства упали обломки ракеты. В Молодиче Подкарпатского воеводства – предположительно, реактивный дрон.
В результате падения объектов никто не пострадал. Работа критической инфраструктуры не нарушена.
20 ноября полиция Польши сообщила о падении неизвестного объекта в поле неподалеку от населенного пункта Хмелек в Люблинском воеводстве. Объект упал возле леса в населенном пункте Новы-Липовец Билгорайского повята. В результате его крушения началось возгорание.