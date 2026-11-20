«Системы Patriot, расположенные вокруг аэропорта Ясенка в Жешуве и вокруг Свидника в Люблинщине, были активированы. Аналогичны наземным системам POPRAD и Pilica Plus. В акции также участвуют вертолеты <…> и три бригады войск территориальной обороны», – сказал он.