GTA VI собрала более $2,3 млрд спустя сутки после выхода
Объем продаж и предзаказов видеоигры GTA VI составил превысил $2,36 млрд спустя сутки после выхода. Это следует из статистики аналитической компании SensorTower.
Продано более 24,58 млн копий. Около 75% игроков приобрели версию GTA VI для консоли PlayStation 5, 25% – для Xbox. Пользователи PlayStation принесли разработчику игры Rockstar Games $1,77 млрд, игроки с Xbox – $588 млн.
GTA VI вышла 19 ноября, через 13 лет после выхода предыдущей части. История разворачивается в вымышленном штате Леонида, вдохновленном Флоридой, включая Вайс-Сити – современную версию Майами. Впервые в основной номерной части серии у игры двое главных героев. Джейсон Дюваль и Люсия Каминос – влюбленные преступники, которых Rockstar сравнивает с Бонни и Клайдом.
Игра вызвала ажиотаж. Игроки по всему миру брали отгулы на работе, британские школы боролись с прогулами из-за выхода игры, писала The Telegraph. Мэра Парижа Эммануэля Грегуара заподозрили в том, что он проспал заседание городского совета из-за выхода GTA VI в ночь на 19 ноября.
GTA VI стала самой предзаказываемой в истории цифровых магазинов PlayStation Store и Microsoft Store – взять планку в $1 млрд ей удалось еще перед стартом.