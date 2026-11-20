GTA VI вышла 19 ноября, через 13 лет после выхода предыдущей части. История разворачивается в вымышленном штате Леонида, вдохновленном Флоридой, включая Вайс-Сити – современную версию Майами. Впервые в основной номерной части серии у игры двое главных героев. Джейсон Дюваль и Люсия Каминос – влюбленные преступники, которых Rockstar сравнивает с Бонни и Клайдом.