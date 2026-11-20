«Спасибо за беспокойство о моем расписании, но я действительно вовремя пришел на встречу в 9:00 в своем кабинете с уполномоченным по этике мэрии Парижа, с которым я регулярно встречаюсь. После этого я председательствовал на заседании Парижского городского совета», – заявил Грегуар в Х.