Мэра Парижа заподозрили в прогуле заседания из-за GTA VI
Мэра Парижа Эммануэля Грегуара заподозрили в том, что он проспал заседание городского совета из-за GTA VI. Поводом для предположений стала публикация градоначальника в Instagram
В полночь 19 ноября Грегуар опубликовал историю с обратным отсчетом до релиза GTA VI, сопроводив ее подписью «Let’s Go !!!!» («Погнали!!!!»).
На следующее утро в соцсетях появилась информация, что мэр якобы пропустил начало заседания Парижского городского совета, назначенного на 9:00, и появился только к полудню – с опозданием на три часа. Пользователи предположили, что Грегуар мог провести ночь за видеоигрой.
Однако сам мэр опроверг обвинения в прогуле. По его словам, утром он находился на рабочей встрече, а затем председательствовал на заседании городского совета.
«Спасибо за беспокойство о моем расписании, но я действительно вовремя пришел на встречу в 9:00 в своем кабинете с уполномоченным по этике мэрии Парижа, с которым я регулярно встречаюсь. После этого я председательствовал на заседании Парижского городского совета», – заявил Грегуар в Х.
19 ноября The Telegraph писал, что британские школы борются с прогулами из-за выхода игры GTA VI. Учебные заведения опасаются, что школьники могут пропустить занятия ради прохождения игры.
GTA VI вышла 19 ноября. Игра стала самой предзаказываемой в истории цифровых магазинов PlayStation Store и Microsoft Store. Взять планку в $1 млрд ей удалось еще перед стартом.