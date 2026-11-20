СК возбудил уголовное дело после атаки БПЛА на Луганск
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массированной атаки беспилотников на поселок Юбилейный в Луганске. Расследование ведется по статьям об убийстве и умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 105 и 167 УК РФ), сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По данным следствия, ночью 20 ноября украинские военные нанесли удары беспилотниками по многоквартирным жилым домам. В результате атаки есть погибшие и раненые, в том числе несовершеннолетние. Точное число пострадавших устанавливается.
Следователи проводят мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего и сбору доказательств. В частности, специалисты выясняют тип и модель примененных беспилотников. В СК заявили, что все причастные к атаке будут привлечены к уголовной ответственности.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о троих погибших и шестерых раненых в результате удара по Юбилейному. Среди пострадавших есть девочка 2018 года рождения. По его словам, большинство беспилотников удалось сбить, однако несколько достигли жилых домов. В одном из зданий обрушились бетонные перекрытия между подъездами. Под завалами могут оставаться люди, спасательная операция продолжается.
19 ноября Пасечник заявил, что за сутки в результате атак на ЛНР пострадали пять человек. В Рубежном беспилотник ударил по автомобилю коммунальной службы, а на дороге Лутугино – Луганск под удар попала легковая машина.