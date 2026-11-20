Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о троих погибших и шестерых раненых в результате удара по Юбилейному. Среди пострадавших есть девочка 2018 года рождения. По его словам, большинство беспилотников удалось сбить, однако несколько достигли жилых домов. В одном из зданий обрушились бетонные перекрытия между подъездами. Под завалами могут оставаться люди, спасательная операция продолжается.