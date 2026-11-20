В 2025 г. Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, штрафу в размере 100 000 евро и пяти годам запрета избираться по делу о хищении средств Европейского парламента в размере 4 млн евро. Однако в июле Апелляционный суд Парижа оставил ей право участвовать в президентских выборах 2027 г.