В парижском офисе партии Марин Ле Пен прошел обыск
Обыск прошел в одном из офисов партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» в Париже. Об этом сообщила газета Le Monde. Следственные действия связаны с расследованием возможных утечек конфиденциальной информации из МВД Франции в пользу партии.
По данным издания, обыск состоялся 9 ноября в штаб-квартире «Национального объединения». Его провели сотрудники Генеральной инспекции национальной полиции (IGPN). Следственные действия также прошли в МВД Франции.
Расследование было начато парижской прокуратурой 27 июля по подозрениям в нарушении гостайны, разглашении сведений предварительного расследования и получении имущества преступного происхождения. Следователи предполагают, что высокопоставленный сотрудник МВД мог передавать партии конфиденциальные сведения о судебных расследованиях в отношении «Национального объединения».
Издание отмечает, что это не первый обыск в штаб-квартире «Национального объединения». Ранее следственные действия проводились в июле 2025 г. и июне 2026 г. в рамках расследований предполагаемых финансовых нарушений.
В 2025 г. Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, штрафу в размере 100 000 евро и пяти годам запрета избираться по делу о хищении средств Европейского парламента в размере 4 млн евро. Однако в июле Апелляционный суд Парижа оставил ей право участвовать в президентских выборах 2027 г.
В августе стало известно, что Ле Пен опережает по опросам остальных кандидатов на пост президента Франции на фоне предстоящих выборов, которые пройдут в апреле 2027 г.