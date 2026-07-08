Смягчен приговор лидеру крайне правой партии Франции Марин Ле Пен

Вести кампанию с электронным браслетом, как того требует приговор суда, действительно невозможно, поэтому отказ Ле Пен от президентских амбиций в пользу Барделла вероятен, отмечает доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Алексей Чихачев. Морально тяжелое решение Ле Пен вести кампанию с судимостью и браслетом двояко скажется на настроениях электората. Часть его «поведется» на мобилизационную риторику «Национального объединения» и сплотится вокруг Ле Пен как «новой Жанны д’Арк». Но умеренные избиратели, на которых и работала партия Ле Пен последние годы, могут сильно разочароваться в ней и либо сделают выбор в пользу другого кандидата, например из правоцентристских «Республиканцев», либо вовсе не придут на избирательные участки. Барделла же – это в принципе готовая замена Ле Пен, но он слишком молод и совершает ошибки. К тому же он более системный политик, у которого больше получается выстраивать отношения с верхушкой общества, а Ле Пен – харизматичный лидер, продвигающий риторику защиты широких народных масс, резюмирует Чихачев.