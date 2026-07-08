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Смягчен приговор лидеру крайне правой партии Франции Марин Ле Пен

Но на условиях суда она не хочет участвовать в выборах 2027 года
Глеб Мишутин
Лидер французских крайне правых Марин Ле Пен, несмотря на смягчение приговора, не хочет участвовать в президентских выборах 2027&nbsp;г.
Лидер французских крайне правых Марин Ле Пен, несмотря на смягчение приговора, не хочет участвовать в президентских выборах 2027 г. / Benoit Tessier / REUTERS

Апелляционный суд Парижа оставил за лидером ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен право участвовать в президентских выборах 2027 г. Более ранний приговор, вынесенный судом первой инстанции, был скорректирован в ходе нового судебного процесса после апелляционной жалобы Ле Пен. Если весной 2025 г. Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, штрафу в размере 100 000 евро и пяти годам запрета избираться, то теперь она получила 15 месяцев запрета на участие в выборах, которые отсчитываются с 31 марта 2025 г. Таким образом, политик сможет принять участие в президентских выборах в следующем году. Но активному ведению ее избирательной кампании будет препятствовать тот факт, что Ле Пен обязали носить электронный браслет в течение года. Ранее политик признавала, что вести кампанию в таких условиях будет невозможно.

Ле Пен признали виновной в присвоении денежных средств Европейского парламента (ЕП) размером 4 млн евро. По версии следствия, выделенные деньги должны были быть направлены на оплату работы парламентских помощников, но в итоге их передали в качестве выплат сотрудникам аппарата ее партии «Национальное объединение». По европейскому законодательству евродепутатам, которым в свое время и являлась Ле Пен, предоставляются фонды на наем помощников, но использовать их для партийной деятельности запрещено. В свое время следствие установило, что парламентский ассистент Ле Пен Катрин Гризе одновременно была руководителем ее парижского секретариата, в то время как набирать помощников Ле Пен должна была не в Париже, а в Страсбурге или Брюсселе. Другой ассистент Ле Пен – Тьерри Леже являлся одновременно ее охранником.

Сама Ле Пен принимала участие в президентских выборах во Франции уже трижды. В 2017 и 2022 гг. она заняла второе место, уступив только действующему президенту Франции Эмманюэлю Макрону. В случае невозможности ее участия в выборах политик также подстраховалась – заменить ее должен был президент «Национального объединения» 30-летний Жордан Барделла. Сделать заявление о будущем своих президентских амбиций Ле Пен должна была вечером 7 июля после сдачи номера в печать.

Во втором туре муниципальных выборов во Франции побеждают умеренные левые

Политика / Международные новости

Вести кампанию с электронным браслетом, как того требует приговор суда, действительно невозможно, поэтому отказ Ле Пен от президентских амбиций в пользу Барделла вероятен, отмечает доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Алексей Чихачев. Морально тяжелое решение Ле Пен вести кампанию с судимостью и браслетом двояко скажется на настроениях электората. Часть его «поведется» на мобилизационную риторику «Национального объединения» и сплотится вокруг Ле Пен как «новой Жанны д’Арк». Но умеренные избиратели, на которых и работала партия Ле Пен последние годы, могут сильно разочароваться в ней и либо сделают выбор в пользу другого кандидата, например из правоцентристских «Республиканцев», либо вовсе не придут на избирательные участки. Барделла же – это в принципе готовая замена Ле Пен, но он слишком молод и совершает ошибки. К тому же он более системный политик, у которого больше получается выстраивать отношения с верхушкой общества, а Ле Пен – харизматичный лидер, продвигающий риторику защиты широких народных масс, резюмирует Чихачев.

Лидер французских крайне правых Марин Ле Пен, несмотря на смягчение приговора, не хочет участвовать в президентских выборах 2027&nbsp;г.

Ле Пен для французского политического истеблишмента выглядит опаснее, чем Барделла, считает доцент Финансового университета при правительстве России Вадим Трухачев. Например, по вопросу отношения к России Барделла занимает усредненную по Евросоюзу позицию: откровенным русофобом лидер «Национального объединения» не является, но готов помогать Украине в тех же объемах, как это делает Макрон. Кроме того, противники «Национального объединения» не оставляют надежд расколоть партию, в которой и так есть несколько течений, а Барделла и Ле Пен принадлежат как раз к разным крыльям. Возраст Барделла не является такой уж большой проблемой – Макрон в свое первое выдвижение тоже был сравнительно молод, а экс-канцлер Австрии Себастьян Курц занял свой пост в 31 год, напоминает эксперт.

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