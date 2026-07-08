Смягчен приговор лидеру крайне правой партии Франции Марин Ле Пен

Смягчен приговор лидеру крайне правой партии Франции Марин Ле ПенНо на условиях суда она не хочет участвовать в выборах 2027 года
Апелляционный суд Парижа оставил за лидером ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен право участвовать в президентских выборах 2027 г. Более ранний приговор, вынесенный судом первой инстанции, был скорректирован в ходе нового судебного процесса после апелляционной жалобы Ле Пен. Если весной 2025 г. Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, штрафу в размере 100 000 евро и пяти годам запрета избираться, то теперь она получила 15 месяцев запрета на участие в выборах, которые отсчитываются с 31 марта 2025 г. Таким образом, политик сможет принять участие в президентских выборах в следующем году. Но активному ведению ее избирательной кампании будет препятствовать тот факт, что Ле Пен обязали носить электронный браслет в течение года. Ранее политик признавала, что вести кампанию в таких условиях будет невозможно.
Ле Пен признали виновной в присвоении денежных средств Европейского парламента (ЕП) размером 4 млн евро. По версии следствия, выделенные деньги должны были быть направлены на оплату работы парламентских помощников, но в итоге их передали в качестве выплат сотрудникам аппарата ее партии «Национальное объединение». По европейскому законодательству евродепутатам, которым в свое время и являлась Ле Пен, предоставляются фонды на наем помощников, но использовать их для партийной деятельности запрещено. В свое время следствие установило, что парламентский ассистент Ле Пен Катрин Гризе одновременно была руководителем ее парижского секретариата, в то время как набирать помощников Ле Пен должна была не в Париже, а в Страсбурге или Брюсселе. Другой ассистент Ле Пен – Тьерри Леже являлся одновременно ее охранником.
Сама Ле Пен принимала участие в президентских выборах во Франции уже трижды. В 2017 и 2022 гг. она заняла второе место, уступив только действующему президенту Франции Эмманюэлю Макрону. В случае невозможности ее участия в выборах политик также подстраховалась – заменить ее должен был президент «Национального объединения» 30-летний Жордан Барделла. Сделать заявление о будущем своих президентских амбиций Ле Пен должна была вечером 7 июля после сдачи номера в печать.
Вести кампанию с электронным браслетом, как того требует приговор суда, действительно невозможно, поэтому отказ Ле Пен от президентских амбиций в пользу Барделла вероятен, отмечает доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Алексей Чихачев. Морально тяжелое решение Ле Пен вести кампанию с судимостью и браслетом двояко скажется на настроениях электората. Часть его «поведется» на мобилизационную риторику «Национального объединения» и сплотится вокруг Ле Пен как «новой Жанны д’Арк». Но умеренные избиратели, на которых и работала партия Ле Пен последние годы, могут сильно разочароваться в ней и либо сделают выбор в пользу другого кандидата, например из правоцентристских «Республиканцев», либо вовсе не придут на избирательные участки. Барделла же – это в принципе готовая замена Ле Пен, но он слишком молод и совершает ошибки. К тому же он более системный политик, у которого больше получается выстраивать отношения с верхушкой общества, а Ле Пен – харизматичный лидер, продвигающий риторику защиты широких народных масс, резюмирует Чихачев.
Ле Пен для французского политического истеблишмента выглядит опаснее, чем Барделла, считает доцент Финансового университета при правительстве России Вадим Трухачев. Например, по вопросу отношения к России Барделла занимает усредненную по Евросоюзу позицию: откровенным русофобом лидер «Национального объединения» не является, но готов помогать Украине в тех же объемах, как это делает Макрон. Кроме того, противники «Национального объединения» не оставляют надежд расколоть партию, в которой и так есть несколько течений, а Барделла и Ле Пен принадлежат как раз к разным крыльям. Возраст Барделла не является такой уж большой проблемой – Макрон в свое первое выдвижение тоже был сравнительно молод, а экс-канцлер Австрии Себастьян Курц занял свой пост в 31 год, напоминает эксперт.