Во втором туре муниципальных выборов во Франции побеждают умеренные левые

Во втором туре муниципальных выборов во Франции побеждают умеренные левыеЗа ними остались Париж и Марсель
22 марта во Франции прошел второй тур муниципальных выборов, по итогам которых хорошо себя показали умеренные левые – социалисты, сообщает французский телеканал BFMTV. Всего мэров выбирали в 1500 городах, где 15 марта по итогам первого тура не определились победители. Среди таких городов были крупнейшие населенные пункты страны, в том числе Париж. Там победу одержал представитель умеренно левых социалистов Эмманюэль Грегуар. Он получил 50,5% голосов – таким образом, мэрия Парижа остается под контролем левых сил уже с 2001 г. Его оппонентами выступили политик арабского происхождения и бывший министр культуры Рашида Дати, представлявшая правоцентристских «Республиканцев», она заняла второе место с результатом 41,5% голосов. На третьем месте расположилась кандидат от ультралевой «Непокорившейся Франции» София Шекиру, получившая 8% голосов.
Во втором по численности населения городе Франции, Марселе, победу также одержали левые. Там был переизбран поддержанный социалистами действующий мэр Бенуа Паян, получивший во втором туре 54% голосов. Его ближайший оппонент – кандидат от ультраправого «Национального объединения» Франк Аллисио набрал 40,3% голосов. В пользу Паяна снялся с выборов кандидат от «Непокорившейся Франции» Себастьян Делогу.
Успешными левые были и на выборах в Лионе. Там победил действующий мэр от «Зеленых» Грегори Дусе, возглавивший при этом левый блок и объединившийся с кандидатом от «Непокорившейся Франции» Анаис Белуасса-Шерифи. Правоцентристам из промакроновских сил удача улыбнулась в Бордо. Там действующего мэра от «Зеленых» Пьера Хурмика во втором туре с незначительным отрывом в 1,8% голосов обошел кандидат от макроновской партии «Возрождение» Томас Казенав. В Бордо с выборов снялся правый кандидат Филипп Десертин, что позволило Казенаву выбиться в лидеры гонки против левой коалиции Хурмика, куда помимо зеленых вошли социалисты и коммунисты.
Наиболее успешным второй тур выдался для левоцентристов и правоцентристов, считает завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. Левые хорошо показали себя в крупных городах с населением более чем в 100 000 человек. В том же Париже борьба, по словам эксперта, была крайне тяжелой – социалиста и вице-мэра Грегуара критиковали как справа, так и слева, а «Непокорившаяся Франция» в лице Шекиру отказалась сотрудничать с ним. Разрыв между Грегуаром и его главным оппонентом – Дати, поддержанной «Республиканцами», был в районе 1,5–2%, так что победа социалиста была отнюдь не гарантирована. Но по итогу «битвы за Париж» социалисты победили и будут использовать свой успех в дальнейшей политической игре, отмечает Тимофеев. Неожиданно сравнительно неплохо показали себя макронисты, оставившие за собой крупный город-порт Бордо, а также Анси на востоке Франции. Сторонники президента решили не поднимать на знамя самого Эмманюэля Макрона, сейчас весьма непопулярного. Вместо этого они «замешали» собственные списки со списками других партий, например «Республиканцев» и других центристских группировок. Несмотря на отсутствие особых ожиданий, успехи в Бордо и Анси также сыграют на руку макронистам, резюмирует Тимофеев.
Ситуация в столице не является характерной для всей Франции – столица страны славилась левыми и крайне левыми настроениями, отмечает доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Алексей Чихачев. Это объясняет присутствие во втором туре и представительницы «Непокорившейся Франции», которая, впрочем, не оказала значимого влияния. Правые, в свою очередь, очень раздроблены в Париже, а крайне правые были представлены слабее. В других крупных городах Франции, глобализированных и встроенных в западную леволиберальную повестку, с многочисленным студенчеством и средним классом, – Лионе, Марселе, Лилле, Монпелье и др. – зачастую также побеждали умеренные левые, продолжает Чихачев. Самая печальная ситуация у правящих правоцентристов, считает Чихачев. По его мнению, они провалились почти во всех крупных городах. Самые проигравшие, по мнению эксперта, в этом лагере – это макронисты из правящей коалиции: макроновского «Возрождения» по итогам этих выборов просто не видно, у него лишь два города – Бордо и Гавр с Эдуардом Филиппом, который выиграл благодаря личной популярности, а не партийному лейблу.
Умеренные левые и левоцентристы – в целом главные победители муниципальных выборов 2026 г., уверен Чихачев. При этом умеренные левые были гибкими с крайне левыми: вступили в коалицию там, где в одиночку победа социалистов не просматривалась, как в Нанте. Крайне правые на этих выборах оставили после себя смешанные впечатления, но они сохранили свои точки опоры на юге и юго-востоке Франции. По итогам первого тура леворадикальная «Непокорившаяся Франция» вела себя громко и ярко, Жан-Люк Меланшон объявил о победе, но вся их победа свелась к прохождению во вторые туры и социалисты с их точечной оценкой переиграли их в ряде городов, подчеркивает эксперт.
При этом не стоит полностью проецировать муниципальные выборы на общенациональные, например грядущие президентские. Их особенность, добавляет Чихачев, в том, что на муниципальных побеждают конкретные личности, укорененные в местный контекст: «Победа левых на муниципальных выборах не делает фаворитом президентской гонки того или иного политика. Кроме прочего, пока такого объединенного кандидата у левых просто нет. В то время как у крайне правых, по опросам, на президентских выборах есть «рабочие» кандидатуры Жордана Барделлы или Марин Ле Пен».