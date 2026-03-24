Во втором туре муниципальных выборов во Франции побеждают умеренные левые

Наиболее успешным второй тур выдался для левоцентристов и правоцентристов, считает завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. Левые хорошо показали себя в крупных городах с населением более чем в 100 000 человек. В том же Париже борьба, по словам эксперта, была крайне тяжелой – социалиста и вице-мэра Грегуара критиковали как справа, так и слева, а «Непокорившаяся Франция» в лице Шекиру отказалась сотрудничать с ним. Разрыв между Грегуаром и его главным оппонентом – Дати, поддержанной «Республиканцами», был в районе 1,5–2%, так что победа социалиста была отнюдь не гарантирована. Но по итогу «битвы за Париж» социалисты победили и будут использовать свой успех в дальнейшей политической игре, отмечает Тимофеев. Неожиданно сравнительно неплохо показали себя макронисты, оставившие за собой крупный город-порт Бордо, а также Анси на востоке Франции. Сторонники президента решили не поднимать на знамя самого Эмманюэля Макрона, сейчас весьма непопулярного. Вместо этого они «замешали» собственные списки со списками других партий, например «Республиканцев» и других центристских группировок. Несмотря на отсутствие особых ожиданий, успехи в Бордо и Анси также сыграют на руку макронистам, резюмирует Тимофеев.