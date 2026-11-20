WP: Трамп предложил Европе тратить деньги на себя вместо Украины
Президент США Дональд Трамп призвал европейских лидеров заключить соглашение с Россией, чтобы они могли перенаправить средства, выделяемые на поддержку Украины, на собственные нужды. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на четыре источника, знакомых с содержанием переговоров.
По данным газеты, американский лидер связался с участниками встречи «коалиции желающих» в Берлине по телефону своего зятя Джареда Кушнера, находясь на борту самолета по пути из китайского Шэньчжэня. Трамп заявил, что президент России Владимир Путин заинтересован в мирном урегулировании украинского конфликта и готов заключить соглашение.
Американский президент отметил, что европейские страны тратят на Украину «миллиарды и миллиарды» долларов, которые могли бы направить на собственные потребности. При этом лидеры Германии, Франции и Великобритании подтвердили намерение продолжать военную поддержку Киева.
20 ноября президент Финляндии Александр Стубб опроверг сообщения о том, что Трамп предлагал европейцам прекратить финансирование Украины. По его словам, американский лидер призывал завершить конфликт, чтобы направить средства на другие нужды как Европы, так и Украины.
19 ноября Кушнер заявил, что США передадут российской стороне позицию европейских стран по украинскому урегулированию. По его словам, встреча в Берлине продемонстрировала единство Европы в вопросе поддержки Киева.
В тот же день Путин предложил европейским представителям приехать в Москву для обсуждения урегулирования конфликта. Российский лидер отметил, что Москва заинтересована в понимании позиции европейских государств и их предложений по мирному процессу.