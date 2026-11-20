Президент США Дональд Трамп призвал европейских лидеров заключить соглашение с Россией, чтобы они могли перенаправить средства, выделяемые на поддержку Украины, на собственные нужды. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на четыре источника, знакомых с содержанием переговоров.