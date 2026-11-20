Как проходило второе чтение комплексных поправок в Налоговый кодексПравительство существенно переработало первоначальный вариант законопроекта после обсуждения с бизнесом и депутатами
- Что изначально предлагал кабмин
- Что изменилось ко второму чтению
- В рамках Конституции и здравого смысла
Госдума на пленарном заседании 19 ноября рассмотрела и приняла во втором чтении проект поправок в Налоговый кодекс и законопроект о налоге на сверхдоходы добывающих компаний. Всего ко второму чтению налогового законопроекта поступило 197 поправок, 188 из которых предложены к принятию, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Представляя документ, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что в нем учтены два ключевых замечания бизнеса – продлен период применения пониженных ставок пени и исключена норма об обложении пунктов выдачи заказов налогом на имущество по его кадастровой стоимости.
Также большая часть обсуждения была посвящена поправке, которая закрепляет в НК перечень видов деятельности, по которым региональные власти смогут устанавливать льготные ставки УСН. Согласно законопроекту, такая возможность сохранится в отношении предприятий преимущественно из производственного и сельскохозяйственного секторов. Отдельной поправкой Володин предложил добавить в список социально ориентированные НКО и церковные организации.
Что изначально предлагал кабмин
Первый вариант поправок правительство внесло в Госдуму 30 сентября. Законопроект содержал несколько ключевых блоков изменений. В частности, кабмин предложил распространить пятиступенчатую шкалу НДФЛ (13–22%) на пассивные доходы россиян (дивиденды, проценты по вкладам и операциям с ценными бумагами, выплаты по договорам страхования и др).
Унификация прогрессивной шкалы ставок налогов на доходы физических лиц коснется не более 6% граждан, отмечал ранее министр финансов Антон Силуанов.
Еще один блок поправок касался налогообложения паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Кабмин предложил обязать закрытые ПИФы платить налог на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%. Сейчас ПИФ не платит налог на прибыль, а налогообложение возникает в момент выплаты доходов пайщикам. По мнению кабмина, это создает предпосылки для налоговой оптимизации.
Еще одно важное изменение – введение налога на сверхдоходы для компаний горно-металлургического комплекса. Для них предложили ввести налог по ставке 20–30% в зависимости от вида деятельности на дополнительный доход, полученный вследствие роста мировых цен на твердые полезные ископаемые к уровню базового 2025 года. Также законопроект вводит НДС по ставке 22% на импортные товары, которые граждане заказывают через маркетплейсы.
Кроме того, кабмин предложил передать часть полномочий по налоговому контролю за селлерами цифровым платформам, а также дать ФНС право инициировать блокировку карточек их товаров.
Что изменилось ко второму чтению
В переработанной версии правительство учло некоторые замечания, которые сформулировал комитет по бюджету и налогам после консультаций с бизнес-объединениями. Например, решено отказаться от полной передачи налогового контроля за селлерами маркетплейсам и уточнены особенности взимания НДС за импортные товары, которые россияне заказывают из-за рубежа.
В документе появились и новые нормы. Например, кабмин скорректировал механизм налогообложения ПИФов – налог на прибыль с пассивных доходов не будет взиматься, в случае если пайщики в течение года будут распределять не менее 90% дохода. Еще одно нововведение касается ценового контроля при ввозе товаров из стран ЕАЭС – ФНС будет сопоставлять декларируемую цену с рыночным уровнем, чтобы контролировать правильность расчета НДС.
Кроме того, ко второму чтению в законопроект включили блок поправок, регулирующих ужесточение контроля за переводами россиян. По задумке кабмина ЦБ с 1 января 2027 г. начнет передавать в ФНС данные о россиянах, которые регулярно получают на счет переводы от других физических лиц. Этот механизм должен помочь налоговикам выявлять и облагать налогом скрытые доходы граждан.
Еще одно предложение комитета касалось корректировки налога на сверхдоходы. Депутаты рекомендовали при взимании налога учитывать не только факт получения рентного дохода, но и общее финансовое положение и рентабельность налогоплательщиков. При этом ввиду технических сложностей учета финансового состояния компании внутри группы правительство отказалось от такой поправки.
В то же время из перечня полезных ископаемых, на которые будет распространяться налог, исключили марганец, хром, вольфрам и молибден.
В рамках Конституции и здравого смысла
Доработка законопроекта прошла под девизом «дать госорганам все, что им нужно, но в рамках Конституции и здравого смысла», говорит партнер «МЭФ Legal» Вадим Зарипов. Прослеживается тенденция налоговой политики на обеление экономики, характерная для всех отраслей, считает налоговый консультант Tax Compliance Александра Седова.
Несмотря на потенциально большой объем данных о скрытых систематических доходах россиян, с администрированием у налоговой службы не должно возникнуть проблем, считает Зарипов. Подозрительные зачисления, по его мнению, будут обрабатываться скоринговыми системами с применением ИИ. Кроме того, экстерриториальный контроль позволяет перераспределять нагрузку между инспекциями по всей стране, напоминает он. «Благодаря недавним поправкам налоговые органы могут взыскивать начисленные суммы без суда, поэтому работать над доказательственной базой им придется только в отношении тех, кто будет оспаривать доначисления. Даже в условиях сокращения штата (ФНС. – «Ведомости») человеческих ресурсов должно хватить», – заключает он.
Налоговая политика сегодня вынуждена решать две разнонаправленные задачи: финансирование растущих обязательств бюджета и стабильность основных правил налогообложения, говорит партнер Kept, руководитель департамента налогового и юридического консультирования Михаил Орлов. Основной прирост доходов в 2027 г. ожидается от распространения «прогрессии» по НДФЛ на пассивные доходы, от налога на сверхдоходы, налогообложения ПИФов и введения 22% НДС на товары e-commerce, напоминает он. «Эти новации формируют новую фискальную реальность, где налоговое бремя перераспределяется в сторону косвенного налогообложения и налогообложения доходов физлиц. Такая модель создает ощутимое давление на потребительский спрос и инвестиционную активность», – отмечает он.