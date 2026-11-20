Несмотря на потенциально большой объем данных о скрытых систематических доходах россиян, с администрированием у налоговой службы не должно возникнуть проблем, считает Зарипов. Подозрительные зачисления, по его мнению, будут обрабатываться скоринговыми системами с применением ИИ. Кроме того, экстерриториальный контроль позволяет перераспределять нагрузку между инспекциями по всей стране, напоминает он. «Благодаря недавним поправкам налоговые органы могут взыскивать начисленные суммы без суда, поэтому работать над доказательственной базой им придется только в отношении тех, кто будет оспаривать доначисления. Даже в условиях сокращения штата (ФНС. – «Ведомости») человеческих ресурсов должно хватить», – заключает он.