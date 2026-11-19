4 ноября сестра Ким Чен Ына и влиятельный функционер Трудовой партии Кореи Ким Ё Чен заявила, что КНДР не намерена возобновлять переговоры с Соединенными Штатами, несмотря на предложение Трампа. Она отметила, что после ряда враждебных сигналов со стороны Вашингтона Пхеньян пересмотрел свое отношение к США и пришел к выводу, что диалог не приведет к улучшению отношений. В числе действий, которые в Пхеньяне расценили как враждебные: заявления США о предполагаемых кибератаках КНДР на криптовалютную биржу Binance и продвижение Вашингтоном совместно с Сеулом и Токио курса на денуклеаризацию Корейского полуострова.