Трамп допустил встречу с Ким Чен Ыном «в какой-то момент»
США проведут встречу с КНДР «в какой-то момент». Об этом корреспонденту CNBC Гейбу Гутьерресу заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Так он ответил на вопрос, почему встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном так и не состоялась.
«Отношения есть, но мы не встретились. Было слишком много встреч... Это бы не сработало... Мы проведем эту встречу в какой-то момент», – сказал Трамп.
16 ноября Трамп заявил, что может провести встречу с Ким Чен Ыном во время своего визита в Китай на саммит АТЭС. При этом северокорейская сторона ответила, что на данный момент Ким Чен Ын не планирует встречу с главой США.
4 ноября сестра Ким Чен Ына и влиятельный функционер Трудовой партии Кореи Ким Ё Чен заявила, что КНДР не намерена возобновлять переговоры с Соединенными Штатами, несмотря на предложение Трампа. Она отметила, что после ряда враждебных сигналов со стороны Вашингтона Пхеньян пересмотрел свое отношение к США и пришел к выводу, что диалог не приведет к улучшению отношений. В числе действий, которые в Пхеньяне расценили как враждебные: заявления США о предполагаемых кибератаках КНДР на криптовалютную биржу Binance и продвижение Вашингтоном совместно с Сеулом и Токио курса на денуклеаризацию Корейского полуострова.