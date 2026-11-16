Reuters: Трамп заявил, что может провести встречу с Ким Чен Ыном в Китае

«[Председатель КНР Си Цзиньпин] был здесь месяц назад, и мы также собираемся встретиться с президентом [России Владимиром] Путиным и, возможно, с Ким Чен Ыном. Это будет хорошо. У нас есть шанс многого добиться», – сказал он.