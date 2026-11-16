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Reuters: Трамп заявил, что может провести встречу с Ким Чен Ыном в Китае

Анна Суслова
ТАСС
ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, что может провести встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном во время своего визита в Китай на этой неделе. Его слова передает агентство Reuters.

«[Председатель КНР Си Цзиньпин] был здесь месяц назад, и мы также собираемся встретиться с президентом [России Владимиром] Путиным и, возможно, с Ким Чен Ыном. Это будет хорошо. У нас есть шанс многого добиться», – сказал он.

Трамп добавил, что окончательное решение останется за Си Цзиньпином. При этом северокорейская сторона ответила, что на данный момент Ким Чен Ын не планирует встречу с Трампом.

Reuters отметило, что данное заявление может кардинально изменить визит Трампа в Восточную Азию, если встреча состоится. При этом агентство напомнило, что американский лидер неоднократно анонсировал встречу с Ким Чен Ыном, однако переговоры так и не состоялись.

4 октября Трамп заявил, что ладит с Ким Чен Ыном. Американский лидер добавил, что «когда у человека есть 112 ядерных ракет, приятно быть с ним в хороших отношениях».

4 ноября сестра Ким Чен Ына и влиятельный функционер Трудовой партии Кореи Ким Ё Чен заявила, что КНДР не намерена возобновлять переговоры с Соединенными Штатами. По ее словам, после ряда враждебных сигналов со стороны Вашингтона Пхеньян пересмотрел свое отношение к США и пришел к выводу, что диалог не приведет к улучшению отношений.

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