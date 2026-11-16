Армия России поразила склад БПЛА, локомотив и портовую инфраструктуру на Украине
Армия России нанесла удары по логистическим центрам, объектам портовой и железнодорожной инфраструктуры, которые задействованы в интересах армии Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Удары нанесены с помощью беспилотников.
В населенном пункте Новые Петровцы Киевской области российские военные поразили склад, на котором хранились беспилотники и комплектующие к ним.
В районе железнодорожной станции Днепропетровск был поражен локомотив. Он, по словам Минобороны РФ, перевозил грузы для украинской армии. Кроме того, в порту Николаев ВС РФ нанесли удары по объектам инфраструктуры, где хранились ГСМ для армии Украины.
В ночь с 15 на 16 ноября силы ПВО уничтожили 1336 украинских беспилотников над 17 регионами России. 16 ноября «РИА Новости» со ссылкой на данные Минобороны сообщили, что за сутки силы ПВО сбили 2049 БПЛА. Также российские военные уничтожили семь управляемых авиационных бомб и четыре ракеты «Фламинго».
В ночь на 15 ноября армия России поразила электроподстанцию в населенном пункте Великие Межиричи Ровенской области. Она, по словам Минобороны, обеспечивала работу логистических центров. В порту Черноморск Одесской области удар был нанесен по паромному терминалу, управлению порта и электроподстанции, задействованным в разгрузке военных грузов.