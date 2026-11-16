Армия России поразила склад БПЛА, локомотив и портовую инфраструктуру на Украине

В ночь с 15 на 16 ноября силы ПВО уничтожили 1336 украинских беспилотников над 17 регионами России. 16 ноября «РИА Новости» со ссылкой на данные Минобороны сообщили, что за сутки силы ПВО сбили 2049 БПЛА. Также российские военные уничтожили семь управляемых авиационных бомб и четыре ракеты «Фламинго».