Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,402+0,83%KLVZ1,954+1,03%RGSS0,19+4,4%IMOEX2 477,89-1,34%RTSI946,01-1,77%RGBI111,85-0,08%RGBITR778,97+0,02%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Армия России поразила склад БПЛА, локомотив и портовую инфраструктуру на Украине

Анна Суслова
РИА Новости
РИА Новости

Армия России нанесла удары по логистическим центрам, объектам портовой и железнодорожной инфраструктуры, которые задействованы в интересах армии Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Удары нанесены с помощью беспилотников.

В населенном пункте Новые Петровцы Киевской области российские военные поразили склад, на котором хранились беспилотники и комплектующие к ним.

В районе железнодорожной станции Днепропетровск был поражен локомотив. Он, по словам Минобороны РФ, перевозил грузы для украинской армии. Кроме того, в порту Николаев ВС РФ нанесли удары по объектам инфраструктуры, где хранились ГСМ для армии Украины.

В ночь с 15 на 16 ноября силы ПВО уничтожили 1336 украинских беспилотников над 17 регионами России. 16 ноября «РИА Новости» со ссылкой на данные Минобороны сообщили, что за сутки силы ПВО сбили 2049 БПЛА. Также российские военные уничтожили семь управляемых авиационных бомб и четыре ракеты «Фламинго».

В ночь на 15 ноября армия России поразила электроподстанцию в населенном пункте Великие Межиричи Ровенской области. Она, по словам Минобороны, обеспечивала работу логистических центров. В порту Черноморск Одесской области удар был нанесен по паромному терминалу, управлению порта и электроподстанции, задействованным в разгрузке военных грузов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь