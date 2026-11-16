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Официальный курс доллара поднялся до 82,51 рубля

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на 17 ноября в размере 82,51 руб. Регулятор повысил его на 0,36 руб.

Евро подорожал на 0,16 руб. и составил 91,19 руб. Курс юаня вырос до 12,35 руб., прибавив 0,03 руб.

Официальные курсы основных валют на 14 ноября составляли: доллар – 82,15 руб., евро – 91,03 руб., юань – 12,31 руб.

12 ноября председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме заявила, что стабильность курса рубля зависит от уровня инфляции: чем ниже рост цен, тем устойчивее национальная валюта. По ее словам, курс рубля должен определяться не потребностями отдельных отраслей, а соотношением экспорта и импорта.

Набиуллина также отметила, что курс не должен формироваться с учетом интересов отдельных секторов экономики. Его динамика зависит от состояния внешней торговли и других макроэкономических факторов.

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