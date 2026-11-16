МИД: повестка встречи с США и КНР будет согласовываться до последнего момента

До этого Financial Times со ссылкой на источник писала, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также председатель КНР Си Цзиньпин проведут трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС без заранее согласованной повестки. Издание отмечало, что такой формат необычен для Си, который, как правило, предпочитает строго регламентированные встречи с иностранными лидерами. По информации FT, Трамп намерен поднять вопросы контроля над ядерными вооружениями и их нераспространения, хотя ранее Пекин отказывался обсуждать эти темы. Основной целью встречи станет начало диалога между тремя странами.