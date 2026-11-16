МИД: повестка встречи с США и КНР будет согласовываться до последнего момента

МИД: повестка встречи с США и КНР будет согласовываться до последнего моментаКитай по-прежнему против обсуждения вопросов ядерного разоружения
Повестку предстоящей трехсторонней встречи России, США и КНР продолжат согласовывать вплоть до ее начала. При этом пока неясно, удастся ли сторонам подготовить итоговый документ. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, отвечая на вопрос «Ведомостей».
По его словам, для Китая важно само проведение встречи в период председательства страны в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). При этом Пекин по-прежнему выступает против обсуждения вопросов ядерного разоружения.
До этого Financial Times со ссылкой на источник писала, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также председатель КНР Си Цзиньпин проведут трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС без заранее согласованной повестки. Издание отмечало, что такой формат необычен для Си, который, как правило, предпочитает строго регламентированные встречи с иностранными лидерами. По информации FT, Трамп намерен поднять вопросы контроля над ядерными вооружениями и их нераспространения, хотя ранее Пекин отказывался обсуждать эти темы. Основной целью встречи станет начало диалога между тремя странами.
Саммит АТЭС пройдет в Шэньчжэне (КНР) 18–19 ноября. 14 ноября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что встреча лидеров пройдет 19 ноября на полях саммита АТЭС. Тогда же ее проведение анонсировал Белый дом.
11 ноября SCMP со ссылкой на источники сообщало, что в повестку трехсторонних переговоров может войти вопрос роли искусственного интеллекта (ИИ) в ядерном командовании и контроле. Издание указывало, что переговоры между Китаем, США и Россией могут привести к принятию обязательств по контролю над ИИ в ядерных арсеналах в рамках более широкой повестки по глобальному управлению.