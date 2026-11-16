Ставки по годовым и более длительным вкладам в банках РФ вернулись к росту
Средние ставки по депозитам сроком от одного года в 20 крупнейших российских банках увеличились с 23 октября по 16 ноября после октябрьского заседания Банка России. Наиболее заметно выросла доходность вкладов на полтора и два года, следует из данных индекса вкладов финансового маркетплейса «Финуслуги».
Средняя ставка по полуторагодовым вкладам прибавила 0,19 процентного пункта (п.п.), достигнув 12,13%, по двухлетним – 0,18 п.п., до 11,56%. Годовые депозиты подорожали на 0,08 п.п., до 12,84%, трехлетние – на 0,02 п.п., до 11,05%. При этом доходность коротких вкладов немного снизилась. Средняя ставка на три месяца сократилась на 0,03 п.п., до 13,76%, на шесть месяцев – на 0,02 п.п., до 13,27%.
За рассматриваемый период условия по депозитам пересмотрели семь банков: четыре повысили ставки, один снизил, еще два проводили разнонаправленные изменения. Максимальный рост составил 1,7 п.п. по полуторагодовому вкладу и 1 п.п. по двухлетнему. Самое значительное снижение, 1,29 п.п., зафиксировано по трехмесячному депозиту.
Максимальная ставка среди предложений банков из топ-20 на 16 ноября составляла 19% годовых, минимальная – 7%. На самой платформе «Финуслуги» максимальная доходность для новых клиентов достигала 22% годовых.
По данным «Финуслуг», средние ставки по вкладам сроком до года в 20 крупнейших российских банках снизились с 23 октября по 6 ноября 2026 г., тогда как доходность долгосрочных депозитов выросла. Наиболее заметное снижение зафиксировано по полугодовым вкладам – на 0,11 п. п. до 13,18% годовых. Средняя ставка по трехмесячным депозитам сократилась на 0,09 п. п. до 13,69%, а по годовым – на 0,01 п. п. до 12,75%. При этом средняя доходность двухлетних вкладов увеличилась на 0,13 п. п. до 11,5% годовых. Ставки по депозитам на полтора года выросли на 0,01 п. п. до 11,95%, а по трехлетним – на 0,02 п. п. до 11,05%.
23 октября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор объяснил решение повышенным ценовым давлением и сохраняющимися высокими инфляционными ожиданиями.