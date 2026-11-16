Ставки по годовым и более длительным вкладам в банках РФ вернулись к росту

По данным «Финуслуг», средние ставки по вкладам сроком до года в 20 крупнейших российских банках снизились с 23 октября по 6 ноября 2026 г., тогда как доходность долгосрочных депозитов выросла. Наиболее заметное снижение зафиксировано по полугодовым вкладам – на 0,11 п. п. до 13,18% годовых. Средняя ставка по трехмесячным депозитам сократилась на 0,09 п. п. до 13,69%, а по годовым – на 0,01 п. п. до 12,75%. При этом средняя доходность двухлетних вкладов увеличилась на 0,13 п. п. до 11,5% годовых. Ставки по депозитам на полтора года выросли на 0,01 п. п. до 11,95%, а по трехлетним – на 0,02 п. п. до 11,05%.