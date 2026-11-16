Евросоюз ввел санкции против нового владельца ЮГК Руслана Байсарова
Евросоюз (ЕС) включил в санкционный список нового владельца «Южуралзолота» (ЮКГ) Руслана Байсарова. Об этом ЕС сообщил на официальном портале законодательства организации.
В ЕС считают, что деятельность Байсарова связана с российскими отраслями экономики, которые приносят значительные доходы государству. Также, по мнению европейских властей, предприниматель оказывает финансовую или материальную поддержку российским властям и получает от них выгоду.
16 ноября ЕС также ввел санкции против основательницы Wildberries и главы объединенной компании RWB Татьяны Ким. В RWB сообщили ТАСС, что санкции ЕС против Ким не повлияют на работу объединенной компании и входящих в ее экосистему организаций. В компании объяснили, что не имеют активов на территории ЕС и не ведут там деятельность.
Министр по европейским делам Франции Бенжамен Хаддад говорил, что ЕС намерен 16 ноября утвердить дополнительные санкции против России. По его словам, новые ограничения затронут еще 150 организаций и 50 банков. Министр также отметил, что Франция предложила включить в санкционный список большинство организаций. Хаддад подчеркнул, что ЕС продолжит оказывать экономическое давление на Россию и поддерживать Украину.