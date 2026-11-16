Песков: Путин готовится к предстоящей поездке в Китай
Президент России Владимир Путин готовится к предстоящей поездке в Китай и запланированным в ходе визита встречам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«И конечно же, Путин готовится к предстоящей зарубежной поездке и тем контактам, которые там будут проходить», – сказал представитель Кремля.
14 ноября Песков подтвердил, что 19 ноября в китайском Шэньчжэне состоится трехсторонняя встреча Путина, американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Переговоры пройдут на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который запланирован на 18–19 ноября. Это будет первая встреча лидеров трех стран в таком формате.
16 ноября Financial Times сообщила, что переговоры пройдут без заранее согласованной повестки. По информации издания, Трамп намерен обсудить вопросы контроля над ядерными вооружениями и их нераспространения. При этом американский лидер не рассчитывает на конкретные договоренности, а стремится начать диалог между странами.
Ранее власти Шэньчжэня объявили о завершении подготовки к саммиту АТЭС. По словам мэра города Ли Юня, все площадки и объекты готовы к проведению мероприятия.