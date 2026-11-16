Песков: Путин готовится к предстоящей поездке в Китай

16 ноября Financial Times сообщила, что переговоры пройдут без заранее согласованной повестки. По информации издания, Трамп намерен обсудить вопросы контроля над ядерными вооружениями и их нераспространения. При этом американский лидер не рассчитывает на конкретные договоренности, а стремится начать диалог между странами.