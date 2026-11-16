ЖД-сообщение через Крымский мост работает в штатном режиме после атаки ВСУ

Утром украинская армия ударила по Крымскому мосту. Движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня 16 ноября. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, для ликвидации последствий атаки задействованы все необходимые службы. В Керчи действует оперштаб. «Гранд Сервис Экспресс» сообщал, что из-за временного закрытия Крымского моста в пути задерживаются четыре поезда «Таврия», направляющиеся в Крым. На 09:00 мск задерживаются поезда Санкт-Петербург – Керчь отправлением 14 ноября (на 4,5 часа), Москва – Керчь отправлением 14 ноября (на 3,5 часа) и Москва – Керчь отправлением 15 ноября (на 2 часа), а также состав Адлер – Керчь отправлением 15 ноября (на 4,5 часа).