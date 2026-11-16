В ДНР будут компенсировать ущерб транспорту от атак ВСУ
Жители Донецкой народной республики (ДНР), чей транспорт пострадал в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), смогут получить компенсации в размере от 80 500 до 1 млн руб. Об этом глава региона Денис Пушилин рассказал ИС «Вести».
По его словам, сумма компенсации будет зависеть от стоимости транспортного средства и других факторов. В отдельных случаях выплата сможет полностью покрыть ущерб, в других – лишь частично. Порядок предоставления средств пока разрабатывается.
«Здесь порядок сам сейчас еще прорабатывается, будут комиссионно приниматься решения. Министерство труда и социальной защиты как раз сейчас вот порядок выплат готовит», – пояснил Пушилин.
Глава ДНР добавил, что власти республики стремятся поддержать жителей, поскольку личный транспорт регулярно получает повреждения в результате обстрелов.
14 ноября украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус в Калининском районе Горловки. По данным местных властей, транспортное средство получило механические повреждения.