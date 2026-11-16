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Главная / Общество /

В ДНР будут компенсировать ущерб транспорту от атак ВСУ

Антон Потоков
Таисия Воронцова / РИА Новости
Таисия Воронцова / РИА Новости

Жители Донецкой народной республики (ДНР), чей транспорт пострадал в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), смогут получить компенсации в размере от 80 500 до 1 млн руб. Об этом глава региона Денис Пушилин рассказал ИС «Вести».

По его словам, сумма компенсации будет зависеть от стоимости транспортного средства и других факторов. В отдельных случаях выплата сможет полностью покрыть ущерб, в других – лишь частично. Порядок предоставления средств пока разрабатывается.

«Здесь порядок сам сейчас еще прорабатывается, будут комиссионно приниматься решения. Министерство труда и социальной защиты как раз сейчас вот порядок выплат готовит», – пояснил Пушилин.

Глава ДНР добавил, что власти республики стремятся поддержать жителей, поскольку личный транспорт регулярно получает повреждения в результате обстрелов.

14 ноября украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус в Калининском районе Горловки. По данным местных властей, транспортное средство получило механические повреждения.

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