Axios: Вэнс в 2027 году примет решение об участии в выборах президента

Вице-президент США Джей Ди Вэнс примет окончательное решение о своем участии в выборах президента в 2028 г. только после Нового года. Он может публично объявить о решении баллотироваться на пост главы государства в конце весны 2027 г., пишет Axios со ссылкой на два источника.