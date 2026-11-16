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Axios: Вэнс в 2027 году примет решение об участии в выборах президента

Инна Шульгина

Вице-президент США Джей Ди Вэнс примет окончательное решение о своем участии в выборах президента в 2028 г. только после Нового года. Он может публично объявить о решении баллотироваться на пост главы государства в конце весны 2027 г., пишет Axios со ссылкой на два источника.

Издание указывает, что Вэнс по-прежнему является главным фаворитом на пост кандидата в президенты от Республиканской партии после действующего лидера США Дональда Трампа. При этом поражения партии на промежуточных выборах осложнили политическое будущее Вэнса и могут изменить расстановку сил на выборах 2028 г.

13 ноября CNN сообщал со ссылкой на источники, что Вэнс рассматривает возможность отказаться от участия в президентских выборах 2028 г. после поражения республиканской партии на промежуточных выборах в конгресс. 5 ноября Axios сообщил, что Вэнс призвал Трампа заключить соглашение с Ираном для прекращения войны. Вице-президент неоднократно предупреждал американского лидера о непопулярности конфликта и риске поражения республиканцев на промежуточных выборах.

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