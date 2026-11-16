Где Дональд Трамп и Сергей Лавров будут проводить время перед саммитом в Китае

Где Дональд Трамп и Сергей Лавров будут проводить время перед саммитом в КитаеФилиппины подстроили ради президента США график саммита АСЕАН
На Филиппинах 15 ноября стартовал саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который после прибытия в Манилу ее партнеров перерастет в Восточноазиатский саммит (ВАС) – он соберет всего около 20 лидеров стран. Как ранее сказала представитель МИДа Мария Захарова, российскую делегацию там возглавит руководитель этого ведомства Сергей Лавров. США, как и в 2025 г., будут представлены на уровне президента Дональда Трампа. Власти Манилы объявили на время проведения саммита нерабочие дни, а обеспечивают его безопасность 20 000 полицейских.
На полях мероприятия Трамп проведет первую за два года встречу лидеров в формате QUAD (Индия, США, Австралия, Япония, без единой страны АСЕАН. – «Ведомости»). Его не раз ранее критиковали в МИД России, называя созданным с целью установления Западом морского контроля над Евразией. В последнее время акценты в критике со стороны Москвы чуть поменялись: сейчас, по словам Захаровой, на саммите планируется обсудить риски, «которые возникают вследствие усилий Запада по закреплению на азиатском пространстве военно-политического потенциала НАТО».