Где Дональд Трамп и Сергей Лавров будут проводить время перед саммитом в Китае

На Филиппинах 15 ноября стартовал саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который после прибытия в Манилу ее партнеров перерастет в Восточноазиатский саммит (ВАС) – он соберет всего около 20 лидеров стран. Как ранее сказала представитель МИДа Мария Захарова, российскую делегацию там возглавит руководитель этого ведомства Сергей Лавров. США, как и в 2025 г., будут представлены на уровне президента Дональда Трампа. Власти Манилы объявили на время проведения саммита нерабочие дни, а обеспечивают его безопасность 20 000 полицейских.