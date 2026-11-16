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Главная / Политика /

Где Дональд Трамп и Сергей Лавров будут проводить время перед саммитом в Китае

Филиппины подстроили ради президента США график саммита АСЕАН
Владимир Кулагин
К лидерам стран АСЕАН, которые уже начали встречу, подъедут президент США Дональд Трамп и министр иностранных дел России Сергей Лавров
К лидерам стран АСЕАН, которые уже начали встречу, подъедут президент США Дональд Трамп и министр иностранных дел России Сергей Лавров / Daniel Ceng / Anadolu / AFP

На Филиппинах 15 ноября стартовал саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который после прибытия в Манилу ее партнеров перерастет в Восточноазиатский саммит (ВАС) – он соберет всего около 20 лидеров стран. Как ранее сказала представитель МИДа Мария Захарова, российскую делегацию там возглавит руководитель этого ведомства Сергей Лавров. США, как и в 2025 г., будут представлены на уровне президента Дональда Трампа. Власти Манилы объявили на время проведения саммита нерабочие дни, а обеспечивают его безопасность 20 000 полицейских.

На полях мероприятия Трамп проведет первую за два года встречу лидеров в формате QUAD (Индия, США, Австралия, Япония, без единой страны АСЕАН. – «Ведомости»). Его не раз ранее критиковали в МИД России, называя созданным с целью установления Западом морского контроля над Евразией. В последнее время акценты в критике со стороны Москвы чуть поменялись: сейчас, по словам Захаровой, на саммите планируется обсудить риски, «которые возникают вследствие усилий Запада по закреплению на азиатском пространстве военно-политического потенциала НАТО».

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